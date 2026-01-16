Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ: Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο για ημεραργίες και αλλαγή ωρών εργασίας αστυνομικών

Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο καταχώρησε σήμερα ο Κλάδος Αστυνομίας της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ σε σχέση με την απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας να προχωρήσει σε αλλαγή των ωρών εργασίας των αστυνομικών και τη μείωση των ημεραργιών τους. Μέσω αυτή της διαδικασίας, η ΙΣΟΤΗΤΑ επιδιώκει ανατροπή της απόφασης του Αρχηγού, η οποία είναι σε ισχύ από την 1η του χρόνου.

Σε ανακοίνωση της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ απευθύνει κάλεσμα στους Αστυνομικούς, τις οικογένειες και τους φίλους τους για συμμετοχή στην προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή στις 21/1/26,ημέρα Τετάρτη, στις 0900, λίγο πριν την συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Νομικών.

«Ταυτόχρονα την ερχόμενη Δευτέρα 19/1/26 και Τρίτη 20/1/26 θα υπάρξουν συναντήσεις της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για ενημέρωση της μονομερής εργασιακής αδικίας στους Αστυνομικούς χωρίς διαβούλευση και των πραγματικών συνθηκών εργασίας στην Αστυνομία» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Συντεχνία.