Θλίψη στην Αστυνομία για τον θάνατο 36χρονου αστυφύλακα

Βαρύ πένθος επικρατεί στις τάξεις της Αστυνομίας μετά τον αδόκητο θάνατο του αστυφύλακα Γεώργιου Ιάσων Φαίδωνος, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί σε ηλικία 36 ετών, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο εκλιπών εντάχθηκε στο Σώμα το 2022 και υπηρετούσε στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ), εκτελώντας τα καθήκοντά του «με ήθος και αφοσίωση». Η απώλειά του, σημειώνει η Αστυνομία, αφήνει βαρύ πένθος στην αστυνομική οικογένεια.

Η Ηγεσία της Αστυνομίας εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη σύζυγο και στους οικείους του 36χρονου, τονίζοντας ότι θα βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια, προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη στη δύσκολη αυτή στιγμή.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον αδόκητο θάνατο του συναδέλφου μας Αστυφύλακα 439 Γεώργιου Ιάσων Φαίδωνος, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 36 ετών.

Ο Γεώργιος Ιάσων Φαίδωνος εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 2022 και υπηρετούσε στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης, εκτελώντας τα καθήκοντά του με ήθος και αφοσίωση.

Η απώλειά του αφήνει βαρύ πένθος στην αστυνομική οικογένεια.

Στη σύζυγο και στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Ηγεσία της Αστυνομίας θα βρίσκεται δίπλα τους, προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.