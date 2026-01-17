Μπαίνουμε στο… ψυγείο από αύριο: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βροχές και χιόνια - Ο καιρός αναλυτικά

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει το νησί από την Κυριακή και μετά, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και αργότερα κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές αλλά και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες προοδευτικά θα περιορίζονται σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα βορειοανατολικό ενισχυμένο πεδίο ανέμων.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος αλλά και ψυχρός και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, τα δυτικά αλλά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους. Στα ψηλότερα ορεινά και το απόγευμα τοπικά στα χαμηλότερα ορεινά, αναμένεται χιονόπτωση.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ψυχρός.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση και την Τρίτη μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 26 εκατοστά.