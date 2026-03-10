LIVE: «Πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, αλλά εξαρτάται από τους όρους» λέει ο Τραμπ - Μπαράζ επιθέσεων και αναταράξεις στην ενέργεια

Παλαιχώρι: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν μαθητές, στο σημείο ασθενοφόρο

Καθώς η πολεμική σύρραξη μπαίνει στην ενδέκατη ημέρα, οι επιθέσεις εντείνονται. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους διασποράς, λίγες ώρες μετά την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ηγέτη του Ιράν, ενώ πραγματοποίησε και νέα πλήγματα με drones σε χώρες του Κόλπου. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνέχισε τα χτυπήματα σε στρατηγικούς στόχους εντός του Ιράν, καθώς και σε θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από ιρανικό πλήγμα σε συνοικία της πρωτεύουσας, Μανάμα.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου βρίσκεται πολύ κοντά. Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου οδήγησαν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, που προηγουμένως είχαν εκτιναχθεί, ενώ επηρέασαν και το κλίμα στις χρηματαγορές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν μέσα σε δύο ημέρες.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν στις δηλώσεις Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ίδιοι θα καθορίσουν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό - Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr

