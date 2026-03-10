ECOFIN: Νωρίς για μέτρα λόγω πολέμου στο Ιράν – Στο επίκεντρο οι αυξήσεις στην ενέργεια

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής και γι’ αυτό είναι νωρίς να συζητηθεί το ενδεχόμενο μέτρων, δήλωσαν στη Διάσκεψη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, Βάλντις Ντομπρόβσκις, την Τρίτη στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι το Συμβούλιο αφιέρωσε πολύ χρόνο στο θέμα των τιμών ενέργειας.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους Υπουργούς για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων και των πιθανών επιπτώσεών τους, στο καθιερωμένο άτυπο πρόγευμα εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, ενημέρωσε τους Υπουργούς για την κατάσταση στην Κύπρο και εξέφρασε την εκτίμησή του για την αλληλεγγύη και τη στήριξη που προσφέρθηκε άμεσα από τους εταίρους στην ΕΕ. «Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες για την απτή στήριξή τους. Η στήριξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού, συνέχισε, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ ο Πρόεδρος του Eurogroup ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του σώματος.

Απαντώντας σε ερώτηση, για τυχόν απόφαση για λήψη μέτρων, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, ο κ. Κεραυνός είπε ότι το ζήτημα της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας ήταν αντικείμενο συζήτησης των Υπουργών και στο Eurogroup και στο ECOFIN. Σημείωσε ότι έγινε γενική ανταλλαγή απόψεων για το θέμα. Ωστόσο, είπε, «δεν υπάρχει σταθερότητα στην εξέλιξη της κατάστασης για να υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Είναι νωρίς, διότι χθες είδαμε ξαφνικά να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου στα $120 και σήμερα να έχει μειωθεί», είπε.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι επιπτώσεις ξεκινούν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις, που είναι δυνατόν με τη σειρά τους να δημιουργήσουν μια αστάθεια που μπορεί να επηρεάζει τυχόν αποφάσεις για επενδύσεις.

«Στο θέμα της ενέργειας συζητήθηκαν όλα τα θέματα, και οι διασυνδέσεις», είπε, ερωτηθείς αν το ζήτημα των διασυνδέσεων προωθήθηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Σημείωσε, ωστόσο, ότι από τα 27 κράτη μέλη, τα 25 είναι ήδη διασυνδεδεμένα. «Παρόλα αυτά, η τιμή της ενέργειας παραμένει ψηλά», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα για όλες τις χώρες της Ευρώπης, στο οποίο αφιερώθηκε πολύς χρόνος συζήτησης.

Με τη σειρά του, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις, συμφώνησε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασταθής. «Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 40% σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 90%», ανέφερε, σημειώνοντας ότι χθες οι τιμές ήταν υψηλότερες από ό,τι σήμερα, κάτι που δείχνει πόσο ευμετάβλητη είναι η κατάσταση.

«Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο πραγματικός αντίκτυπος», σημείωσε, αναφέροντας, ωστόσο, ότι έχουν συζητηθεί ορισμένα μέτρα, όπως η συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, που συζητήθηκε με τους Υπουργούς Ενέργειας της G7. «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε», σημείωσε.

Ο κ. Ντομπρόβσκις ανέφερε, ακόμα, ότι ορισμένες χώρες εξετάζουν πιθανά φορολογικά μέτρα, κάτι που αποτελεί και σύσταση στο Σχέδιο Δράσης για την Προσιτή Ενέργεια. «Είναι προφανώς σημαντικό, εφόσον τα κράτη-μέλη λάβουν τέτοιου είδους μέτρα, να το κάνουν με τρόπο που να μην υπονομεύει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, δηλαδή με στοχευμένα μέτρα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα», είπε.

Πακέτο Ενοποίησης Αγορών και Εποπτείας

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου αναφέρθηκε, επίσης, στο κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Πακέτο Ενοποίησης Αγορών και Εποπτείας, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της προσπάθειας της ΕΕ για περαιτέρω εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Αφού σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του προγεύματος εργασίας η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρείχε ενημέρωση σχετικά με τη συμβολή της στο θέμα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει καταστήσει απολύτως σαφή την ανάγκη για ταχεία πρόοδο.

«Διατηρούμε αυτή την αίσθηση επείγοντος στο επίκεντρο των εργασιών μας. Η σημερινή πολιτική συζήτηση αποτελεί μέρος της πολιτικής μας δέσμευσης για την υλοποίηση της ατζέντας της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε τη δυναμική και να διασφαλίσουμε τη συνέχεια στην προώθηση αυτής της ατζέντας», επισήμανε.

Σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία είναι προσηλωμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων. «Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε ολοκληρώσει την πλήρη τεχνική εξέταση των προτάσεων. Ωστόσο, δεν θα σταματήσουμε εκεί. Θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω συναντήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για την προώθηση όλων των στοιχείων του πακέτου», είπε.

Πρόσθεσε ότι η σημερινή πολιτική συζήτηση ήταν «μια σημαντική στιγμή για να αποτιμήσουμε τις απόψεις των Υπουργών και να λάβουμε την κατεύθυνση που χρειαζόμαστε για να καθοδηγήσουμε την επόμενη φάση των εργασιών με στοχευμένο και συντονισμένο τρόπο».

Όπως ανέφερε, η συζήτηση επιβεβαίωσε τρία βασικά στοιχεία στα οποία συμφωνούν οι Υπουργοί: τη στρατηγική σημασία του πακέτου, την ανάγκη διατήρησης της δυναμικής και ταχείας προόδου, και τη σημασία διασφάλισης ενός αποτελέσματος υψηλής ποιότητας.

«Ως Προεδρία, αποδίδουμε υψηλή πολιτική προτεραιότητα στην προώθηση της ατζέντας της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για αποφασιστική, ρεαλιστική και ισορροπημένη πρόοδο στο πακέτο ενοποίησης αγορών και εποπτείας», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος ανέφερε ότι «οι πιο ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές είναι απαραίτητες για τη διοχέτευση επενδύσεων προς την επίτευξη των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας». Σημείωσε ότι οι προτάσεις αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων και στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ.

Οικονομική κατάσταση Ουκρανίας και Ρωσίας

Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε, επίσης, στην ενημέρωση που είχε το Συμβούλιο από την Επιτροπή σχετικά με τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. «Η Επιτροπή παρουσίασε μια επισκόπηση των πιεστικών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας και της εφαρμογής της στήριξης της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας προς τη χώρα».

Πρόσθεσε ότι οι Υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας, η οποία, όπως είπε, παρουσίασε ενδείξεις αυξημένης πίεσης το 2025. «Αυτό δείχνει ότι η προσέγγισή μας λειτουργεί και ότι επηρεάζουμε την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας», ανέφερε.

Αντίστοιχα, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις, είπε ότι «παραμένουμε το ίδιο αποφασισμένοι να στηρίξουμε την Ουκρανία και να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία». Έκανε αναφορά σε δύο στοιχεία του νομοθετικού πακέτου δανειακής στήριξης προς την Ουκρανία, τον κανονισμό για το δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία και την τροποποίηση του κανονισμού για τον Μηχανισμό για την Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, είπε, «εργαζόμαστε με τις ουκρανικές αρχές για την οριστικοποίηση της χρηματοδοτικής στρατηγικής και του μνημονίου κατανόησης, το οποίο θα καθορίζει τους όρους για τη λήψη του δανείου».

Σύμφωνα με τον κ. Ντομπρόβσκις, υπήρξε ευρεία συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με την επείγουσα ανάγκη προώθησης αυτού του δανείου στήριξης προς την Ουκρανία «και αναμένουμε όλοι οι ηγέτες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», είπε.

Επίσης, ανέφερε ότι το ΔΝΤ ενέκρινε νέο πρόγραμμα για την Ουκρανία. «Αυτό θα προσφέρει κρίσιμη χρηματοδότηση για τη στήριξη της μακροοικονομικής σταθερότητας και την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θα συνεργαστούμε με το ΔΝΤ για την ατζέντα μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας, συνδυάζοντας τις προσπάθειές μας για να συμβάλουμε στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας και στην ενσωμάτωσή της στην ενιαία αγορά μας».

Εξάλλου, ο Επίτροπος επισήμανε ότι παρακολουθούν, επίσης, στενά τον αντίκτυπο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τόσο στην Ουκρανία, όσο και στα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Κληθείς να σχολιάσει τις επιπτώσεις από τυχόν χαλάρωση των κυρώσεων προς τη Ρωσία από τις ΗΠΑ, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, ο Επίτροπος είπε ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία, καθώς η τρέχουσα άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να της αποφέρει απροσδόκητα έσοδα». Αυτό, είπε, θα ήταν αντιπαραγωγικό, ενώ πρόσθεσε ότι θα υπονόμευε και τους στόχους που επιδιώκουν να πετύχουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν, «δεδομένου ότι γνωρίζουμε πως η Ρωσία στηρίζει επίσης τις πολεμικές προσπάθειες του Ιράν».

Τροποποίηση ΣΑΑ Εσθονίας

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το ECOFIN ενέκρινε, επίσης, τις στοχευμένες τροποποιήσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Εσθονίας, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησής του. «Τον τελευταίο χρόνο τα κράτη-μέλη τροποποιούν και απλοποιούν τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τους προκειμένου να επιταχύνουν τις εκταμιεύσεις, ενόψει των επικείμενων νομικών προθεσμιών. Με τη στοχευμένη αναθεώρηση που εγκρίναμε σήμερα, ο συνολικός αριθμός των απλοποιημένων Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχεται πλέον σε 26», είπε.

Για το ίδιο θέμα, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις είπε ότι οι συνολικές εκταμιεύσεις ανέρχονται πλέον σε €395,5 δισ. «Η προθεσμία για την υλοποίηση όλων των οροσήμων και στόχων είναι η 31η Αυγούστου. Καθώς πλησιάζουμε γρήγορα σε αυτή την τελική φάση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν πλήρως στην επιτάχυνση της υλοποίησης επί του πεδίου», είπε, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη-μέλη τους επόμενους απαιτητικούς μήνες, ώστε ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να αξιοποιηθεί πλήρως.

Μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό-διαρθρωτικό σχέδιο της Ιρλανδίας

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, σύσταση με την οποία εγκρίνεται το αναθεωρημένο εθνικό μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό-διαρθρωτικό σχέδιο της Ιρλανδίας. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για το πρώτο αναθεωρημένο σχέδιο που υποβάλλεται στο πλαίσιο του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

«Τα σχέδια αυτά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των νέων δημοσιονομικών κανόνων, καθώς καθορίζουν τις πορείες δημοσιονομικής προσαρμογής για τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Στην πράξη, καθορίζουμε τα μέγιστα ετήσια ποσοστά αύξησης των καθαρών δαπανών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον σαφήνεια όσον αφορά τις δημοσιονομικές πορείες που θα ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια», ανέφερε.

Την έγκριση από το Συμβούλιο χαιρέτισε και ο Επίτροπος, εκ μέρους της Κομισιόν. «Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την αξιολόγησή της για τη συμμόρφωση όλων των κρατών-μελών με τα προτεινόμενα μέγιστα ποσοστά αύξησης των καθαρών δαπανών το 2025, στο εαρινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ