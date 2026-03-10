Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τέμπη: Διακοπή στη δίκη για τα βίντεο λόγω αδιαθεσίας της προέδρου - Συνεχίζεται στις 19 Μαρτίου

Σήμερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων.

Διακόπηκε σήμερα Τρίτη (10/03) η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην πολύκροτη υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα, καθώς η πρόεδρος της έδρας ένιωσε αδιαθεσία.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων.

Ο ίδιος ωστόσο δεν διαφοροποιήθηκε στις απαντήσεις του, σε σχέση με όσα κατέθεσε στις προηγούμενες συνεδριάσεις, όπως μεταδίδει το larissanet.gr.

Λόγω και της απρόσμενης διακοπής δεν εξετάστηκε επίσης το θέμα επιλογής ειδικού μάρτυρα για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν οι συσκευές των πραγματογνωμόνων που κατασχέθηκαν χθές Δευτέρα (09/03).

Σημειώνεται ότι οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.

Πηγή: cnn.gr

