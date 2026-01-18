Υπό οκταήμερη κράτηση στον 30χρονο για τον φόνο εκ προμελέτης με θύμα τον 41χρονο θείο του

Με το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιακή του χώρα μεταφέρθηκε το θύμα 41 ετών στο ΓΝ Πάφου του φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις 23:40 σε περιοχή της Πέγειας. Ο φερόμενος δράστης ηλικίας 30 ετών μεταφέρθηκε σήμερα Κυριακή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης του για διάστημα οκτώ ημερών.

Ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον θείο του , το θύμα, χωρίς όμως να έχει σκοπό να τον σκοτώσει. Όπως ανέφερε στο Δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης Ανδρέας Χατζηβασίλης Αναπληρωτής Λοχίας, που υπηρετεί στο ΤΑΕ Πάφου τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο φερόμενος δράστης είναι του φόνου εκ προμελέτης, πράξεις που στοχεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, και της μαχαιροφορίας , αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 17.1.26 στην Πέγεια της Επαρχίας Πάφου.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηβασίλης στις 17.1.26 και περί ώρα 23:40 δόθηκε πληροφορία στον αστυνομικό σταθμό Πέγειας για συμπλοκή και συγκεκριμένη διεύθυνση στην Πέγεια. Αμέσως μέλη της Αστυνομίας, μετέβησαν στο μέρος όπου εντόπισαν τον 30χρονο ύποπτο έξω από την οικία του και το αυτοκίνητο του σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την οικία του ακινητοποιημένο και να είναι κτυπημένο στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω δεξί τζάμι πίσω από τον οδηγό.

Αμέσως η σκηνή αποκόπηκε και τέθηκε υπό φρούρηση. Ακολούθως στις 18.1.26 και περί ώρα 00:15 ενώ μέλη του ΟΠΕ Πάφου βρίσκονταν μηχανοκίνητη περιπολία στα φώτα επί της λεωφόρου Κένεντυ στην Πάφο, τους σταμάτησε όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα αναφέροντας τους ότι έχουν ένα μαχαιρωμένο πρόσωπο μαζί τους και να τους βοηθήσουν να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο , πράγμα που έπραξαν συνοδεύοντας τους στο Νοσοκομείο.

Το αυτοκίνητο που μεταφέρθηκε ο τραυματίας σφραγίστηκε από μέλος του ΤΑΕ Πάφου και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Πάφου με ρυμουλκό για διενέργεια επιστημονικών εξετάσεων. Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν είπε ο εξεταστής της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των προσώπων που επέβαινα σ’ αυτό βρίσκονταν ο 41χρονος από την Βουλγαρία ο οποίος είχε καρφωμένο πάνω στην δεξιά κοιλιακή χώρα ένα μαχαίρι με μαύρη χειρολαβή. Αμέσως μεταφέρθηκε στην εντατική του ΤΑΕΠ Πάφου και στην συνέχεια στο χειρουργείο όπου χειρουργήθηκε.

Η ώρα 04:00 ο 41χρονος απεβίωσε και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του ΓΝ Πάφου. Επίσης , όπως είπε στο Δικαστήριο, εντός του οχήματος επέβαινε 29χρονος επίσης από την Βουλγαρία ο οποίος φέρει έγκαυμα τριβής αριστερά κροταφικά και αριστερής παρειάς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματος και έτυχε ιατρικής περίθαλψης. Ο 29χρονος κρατήθηκε και νοσηλεία στο ΓΝ Πάφου, ενώ εντός του οχήματος βρίσκοντα ακόμη τρία πρόσωπα ομοεθνής του.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, είπε ο κ. Χατζηβασίλης , προέκυψε ότι οι παραπονούμενοι ήρθαν από την Λεμεσό για να συναντηθούν με τον ύποπτο ο οποίος είναι συγγενής τους, για να λύσουν μια παρεξήγηση την οποία είχαν τις προηγούμενες ημέρες. Σε κάποια στιγμή μετέβη ο ύποπτος με το αυτοκίνητο του σε πάρκινγκ και στάθμευσε ακριβώς μπροστά τους. Αμέσως κατέβηκαν από το αυτοκίνητο συζήτησαν για λίγο και σε κάποια στιγμή το θύμα με ένα κομμάτι ξύλο που είχε στην κατοχή του κτύπησε πάνω στο αυτοκίνητο του υπόπτου προκαλώντας ζημιές στο πίσω δεξί παράθυρο πίσω από τον οδηγό, και τότε ο ύποπτος κρατούσε στο χέρι του ένα μαχαίρι με πολύ μεγάλη λεπίδα και αμέσως κατευθύνθηκε προς το θύμα και του κάρφωσε το μαχαίρι στη δεξιά μεριά της κοιλιάς του. Το μαχαίρι πρόσθεσε, έμεινε καρφωμένο στην κοιλιά του θύματος. Το θύμα ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά δεν μπορούσε να σταθεί και έπεσε στο έδαφος. Ο ύποπτος μπήκε ξανά στο αυτοκίνητο του, οδήγησε το αυτοκίνητο εντός του πάρκινγκ, έκανε ένα γύρο του πάρκινγκ και ήρθε με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του και κτύπησε τον 29χρονο, και ακολούθως κτύπησε σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο βγήκε από το αυτοκίνητο του και τράπηκε σε φυγή.

Ο 29χρονος όταν τον κτύπησε το αυτοκίνητο , έπεσε στο έδαφος και κτύπησε το κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος του. Αμέσως όλοι μπήκαν στο αυτοκίνητο και καθ, οδόν προς το Νοσοκομείο εντόπισαν περιπολικό της Αστυνομίας όπου τους συνόδεψε στο ΓΝ Πάφου.

Η νενομισμένη νεκροψία του 41χρονου καθορίστηκε για τις 19.1.26 στις 10:00. Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης η σκηνή αποκλείστηκε και τελεί υπό φρούρηση ενώ αναμένεται να εξεταστεί από την ΥΠΕΓΕ καθώς και να γίνει αυτοψία από τον ιατροδικαστή Ν. Χαραλάμπους.

Στις 18.1.26 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του υπόπτου βάσει του οποίου και συνελήφθηκε σήμερα Κυριακή στις 05:20 στην Πέγεια. Κατά την σύλληψη του παραλήφθηκαν τα ενδύματα του ως τεκμήριο. Ανακρινόμενος ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του , χωρίς όμως να έχει σκοπό να τον σκοτώσει. Συγκεκριμένα στις 17.1.26 το βράδυ τον ενημέρωσε η σύζυγος του ότι είδε το αυτοκίνητο του θύματος και τον ίδιο μαζί με άλλα πρόσωπα να σταθμεύσει σε χώρο στάθμευσης κοντά στο σπίτι τους. Λόγω του ότι , όπως είπε, το τελευταίο διάστημα είχε τσακωθεί με τον θείο του διαδικτυακά στο ΤΙΚ ΤΟΚ, έπιασε ένα μαχαίρι από την κουζίνα της οικίας του για ασφάλεια και οδήγησε το αυτοκίνητο του στο χώρο στάθμευσης όπου βρισκόταν το θύμα.

Ακολούθως κατέβηκε κάτω για να τους πει να φύγουν και αυτοί, όπως ανέφερε, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο του θύματος 4 άτομα κρατώντας ξύλα και μαχαίρια. Επειδή δεν κατάφερε να τους φοβίσει, μπήκε στο αυτοκίνητο του και προσπάθησε να τους κτυπήσει με το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να κτυπήσει ένα απ’ αυτούς με το αυτοκίνητο του. Στην συνέχεια έκανε ένα γύρο με το αυτοκίνητο του στο χώρο στάθμευσης με αποτέλεσμα να κτυπήσει σε ένα σταθμευμένο όχημα. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο του κρατώντας το μαχαίρι πήγε προς το μέρος όπου βρισκότανε ο θείος του και τον μαχαίρωσε μπροστά στο σώμα του και το μαχαίρι έμεινε πάνω του. Ακολούθως εγκατέλειψε το μέρος τρέχοντας και πήγε σπίτι του.

Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε πως οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο και πως μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 3 καταθέσεις και για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου αναμένεται να ληφθούν ακόμη 25 καταθέσεις οι πλείστες με την βοήθεια διερμηνέα, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα, από το οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό περιβάλλον του υπόπτου. Ακόμη αναμένεται να γίνουν τέσσερις έρευνες συγκεκριμένων οχημάτων και υποστατικών και αναμένεται να εξεταστεί η σκηνή επιστημονικά από μέλη της ΥΠΕΓΕ. Ακολούθως αιτήθηκε την οκταήμερη κράτηση του υπόπτου.

Ο Δικαστής ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας λέγοντας πως βάση του Άρθρου 24 όταν αποδειχτεί από το Δικαστήριο ότι δεν έχει συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο για την διάπραξη ποινικών αδικημάτων κατόπιν αίτησης της Αστυνομίας είναι Νόμος για το Δικαστή να παραπέμψει τον συλληφθέντα σε αστυνομική κράτηση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 8 ημέρες.

Το Δικαστήριο ανέφερε ακόμη πως σκοπός της κράτησης είναι η διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων. Τέτοια διατάγματα είπε ο Δικαστής πρέπει να αιτιολογούνται δικαστικά. Το Δικαστήριο αναφέρθηκε στην παραδοχή του υπόπτου ότι κτύπησε το θύμα χωρίς όμως να έχει σκοπό να τον σκοτώσει, και στον τραυματισμό δεύτερου προσώπου λέγοντας πως αθροιστικά οδηγού στην εύλογη υποψία διάπραξης των αδικημάτων και σύνδεσης του υπόπτου με τα αδικήματα. Ακόμη αναφέρθηκε και στην μη συμπλήρωση του ανακριτικού έργου.

Την Κατηγορούσα Αρχή εκπροσώπησε η Χρύσω Περγαντή.