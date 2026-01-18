Έντονο προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στις αρχές Ασφαλείας, στις τοπικές Αρχές, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα, το φοβερό αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα στο κέντρο της Λάρνακας το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (17/1).

Οι τρομακτικές εικόνες που εκτυλίχθηκαν σε πεζοδρόμια της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου θύμισαν σκηνές από αμερικάνικη αστυνομική ταινία. Και όλα αυτά, σε απόσταση αναπνοής από τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της πόλης.

Ούτε το γεγονός αυτό, όμως, φαίνεται να πτόησε τα εγκληματικά στοιχεία, αφού γύρω στις 3.30μ.μ. ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά, κάνοντας χρήση όπλου και πυροβολισμών. Κάτι που καταδεικνύει ξεκάθαρα πόσο πολύ πια έχουν αποθρασυνθεί οι παράνομοι. Φανερά ενοχλημένος από την έκταση που πήρε το συμβάν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έσπευσε στην Αστυνομία Λάρνακας και σε δηλώσεις του ζήτησε από τη Βουλή να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στην Αστυνομία, με την ψήφιση των σχετικών νομοθεσιών, ώστε η Δύναμη να προλαβαίνει, όπως είπε, το οργανωμένο έγκλημα. Σε σχέση με τη συμπλοκή στη Λάρνακα, ο Κώστας Φυτιρής έκανε λόγο για ανταγωνισμό φατριών σε θέματα παροχής προστασίας. Όπως προκύπτει από τις εξετάσεις, ομάδα προσώπων έσπευσε σε επιχείρηση στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και για λόγους που ενδεχομένως να σχετίζονται με την παροχή προστασίας, καβγάδισαν με άλλα πρόσωπα. Σε κάποια στιγμή η δεύτερη ομάδα καταδίωξε τους πρώτους με τσεκούρια, λοστούς και ξύλα, ενώ κάποια άτομα προκάλεσαν ζημιές και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κατά τις συμπλοκές υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί. Στη συνέχεια οι «πρωταγωνιστές» τράπηκαν σε φυγή. Στην περιοχή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε πολλές φορές στο παρελθόν την Αστυνομία για σοβαρές υποθέσεις. Μάλιστα, πρόσφατα είχε οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για ποινική υπόθεση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με όρους…

Η Αστυνομία κατέχει συγκλονιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι φατρίες ζητούσαν μέχρι και ποσά 7000 ευρώ σε συγκεκριμένο επιχειρηματία, προκειμένου να του παράσχουν προστασία κι έπειτα χίλια ευρώ τον κάθε μήνα. Ο τελευταίος φέρεται να αρνήθηκε να δώσει τα λεφτά, εξού και σημειώθηκαν τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου. Οι σκηνές φαρ ουέστ που εκτυλίχθηκαν προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και τρόμο στο κοινό, κυρίως στους ανυποψίαστους περιστατικούς, οι οποίοι εκείνη την ώρα έτυχε να περνούν από το δρόμο. Σε λίγα μέτρα απόσταση από το σημείο της συμπλοκής λειτουργούν ταχυφαγείο και άλλα καταστήματα που ήταν ανοιχτά. Η σκηνή αποκλείστηκε για τη διενέργεια εξετάσεων, ενώ παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ αυτών κι ένα αυτοκίνητο που φαίνεται ν’ ανήκει σε άτομο που είχε εμπλοκή στον καβγά. Παραλήφθηκαν, ακόμα, κάλυκες φυσιγγίων, πιθανόν πιστολιού.

Οι ανακριτές της υπόθεσης αξιολογούν βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, τα οποία πιστεύεται ότι θα καταδείξουν την κατεύθυνση των αστυνομικών ερευνών. Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα για την Αστυνομία είναι να εξακριβώσει εάν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο κινεί τα νήματα και κρύβεται πίσω από τα εγκληματικά στοιχεία που παρέχουν προστασία, έτσι ώστε να τον οδηγήσει, με αξιόπιστη μαρτυρία, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου η Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη 48χρονου πολιτικογραφημένου αλλοδαπού, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με τραύματα στο κεφάλι που προκλήθηκαν από την συμπλοκή. Η διαδικασία προφυλάκισής του έγινε την Κυριακή στο νοσοκομείο κι εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης. Παράλληλα, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον τριών άλλων προσώπων, αραβικής καταγωγής, ηλικίας 26, 35 και 20 χρόνων, τα οποία καταζητούνται. Εναντίον τους διερευνώνται πολύ σοβαρά αδικήματα, που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου κι εκρηκτικών υλών, εκβίαση, απαίτηση περιουσίας με απειλές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, μαχαιροφορία και οπλοφορία προς διέγερση τρόμου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό των καταζητούμενων προσώπων εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στη Λάρνακα, στο οποίο φαίνεται να διέμενε ένας εκ των καταζητούμενων, άλλα τρία νεαρά πρόσωπα αραβικής καταγωγής. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν οκτώ στρατιωτικά φυσίγγια διαμετρήματος εννέα χιλιοστών, τα οποία παραλήφθηκαν. Δύο από τα πρόσωπα αυτά προφυλακίστηκαν για τέσσερις μέρες με διάταγμα του δικαστηρίου (η Αστυνομία ζήτησε οκτώ μέρες) και διερευνάται κατά πόσο είχαν εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή που προηγήθηκε. Ο τρίτος διαπιστώθηκε ότι ήταν επισκέπτης στο διαμέρισμα και αφέθηκε ελεύθερος. Το σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Σ’ αυτό φαίνεται ομάδα περίπου 10 ατόμων να εμπλέκεται σε άγριο κυνηγητό και συμπλοκή, προκαλώντας ζημιές με ρόπαλα, τσεκούρια και σιδερολοστούς σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ακούγονται και πυροβολισμοί. Όλα αυτά μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων περαστικών.

Κάλεσμα σε Βουλή - Πολίτες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής μετέβη εκτάκτως το Σάββατο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας κι ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών. Δήλωσε ότι το έγκλημα έχει αποθρασυνθεί κι έφτασε σε σημείο που πρέπει να παταχθεί με κάθε τρόπο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα και τις όποιες άλλες παρανομίες. «Αυτό το περιστατικό μας λυπεί ιδιαίτερα και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να πατάξουμε στη ρίζα του το κακό. Δυστυχώς, δεν έχουμε ακόμα όλα τα εφόδια. Γι’ αυτό, θέλω να καλέσω τη Βουλή να δώσει εφόδια στην Αστυνομία, ώστε να μπορέσει να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα. Θα ήθελα, επίσης, να καλέσω τους πολίτες, έστω και ανώνυμα, να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια είτε επηρεασμού τους, είτε ότι άλλο έρχεται στην αντίληψή τους, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να πατάξουμε το κακό στη ρίζα του. Η σύμπραξη κράτους, Βουλής και πολιτών είναι απαραίτητη», τόνισε. Περαιτέρω, ανέφερε ότι το πιθανότερο σενάριο σε σχέση με το συμβάν στη Λάρνακα είναι να σχετίζεται με θέματα παροχής προστασίας και πως πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα με φατρίες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι υπάρχει πλάνο για ενίσχυση της αστυνόμευσης σε όλες τις πόλεις, σημειώνοντας ότι πρόθεση του υπουργείου του είναι όπως τους προσεχείς μήνες να ενισχυθούν οι αστυνομικές διευθύνσεις, είτε με μόνιμη δύναμη, είτε συμπληρωματικά, έτσι ώστε η Δύναμη να μπορεί να επιτηρεί και να ελέγχει προληπτικά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρέθηκε και την Κυριακή στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, αυτή τη φορά στην παρουσία και του δημάρχου της πόλης Ανδρέα Βύρα. Αποφασίστηκε να είναι συνεχής η παρουσία της Αστυνομίας, να ενισχυθεί η Δύναμη και να γίνονται πιο συχνές περιπολίες.

Έντονος ο Βύρας

Το περιστατικό καταδίκασε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, ο οποίος κάλεσε τις Αρχές να προχωρήσουν σε άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Έκανε λόγο για απαράδεκτο και εξαιρετικά ανησυχητικό γεγονός, προσθέτοντας πως τέτοιες εικόνες δεν τιμούν τη Λάρνακα και δεν συνάδουν με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. «Η Λάρνακα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει πεδίο τέτοιο φαινομένων. Η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη», τόνισε.

Απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου

Σε μια άλλη εξέλιξη, νωρίς το πρωί της Κυριακής (18/1) διαπράχθηκε απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου, θέτοντας εκ νέου σε κόκκινο συναγερμό την Αστυνομία μετά το αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας. Όπως έγινε γνωστό, 34χρονος, από την Αλβανία, φέρεται να μαχαίρωσε άλλο πρόσωπο, ηλικίας 40 χρόνων, από τη Ρουμανία. Το επεισόδιο έγινε σε διαμέρισμα, με τα κίνητρα ν’ αποδίδονται σε προσωπικές αντιζηλίες. Αστυνομική πηγή δήλωσε ότι ο φερόμενος δράστης είναι πρώην σύζυγος της συμβίας του 40χρονου τραυματία. Ο δράστης φέρεται να πέτυχε είσοδο στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα. Τραυμάτισε το θύμα την στιγμή που αυτό επιχειρούσε να φύγει από το μπαλκόνι. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο 40χρονος Ρουμάνος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία. Φέρει πολλές μαχαιριές στο κεφάλι, τα χέρια και σε άλλα μέρη του σώματός του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για εξετάσεις. Ο 34χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Θυμίζουμε, ότι το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (14/1) διαπράχθηκε παρόμοιο επεισόδιο στο Κίτι, με τα εμπλεκόμενα άτομα να κατάγονται από τη Σρι Λάνκα, πάλι για προσωπικές αντιζηλίες και συγκεκριμένα για μία γυναίκα, την οποία φαίνεται να διεκδικούσαν οι δύο εμπλεκόμενοι.