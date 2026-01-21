Φατρίες στην Λάρνακα: Στη σκηνή «τοποθετούνται» οι πέντε ύποπτοι

Σε πορεία εξιχνίασης του πολύ σοβαρού αιματηρού επεισοδίου που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας, κατά το οποίο ρίφθηκαν πυροβολισμοί, πιστεύει ότι βρίσκεται η Αστυνομία.

Πέντε πρόσωπα, αραβικής καταγωγής, συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας για διευκόλυνση των ανακρίσεων και χθες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους, αφού σύμφωνα με την Αστυνομία «όλοι τοποθετούνται στη σκηνή του επεισοδίου». Έπειτα από μακρά διαδικασία, μ' ενστάσεις εκ μέρους των δικηγόρων υπεράσπισης, και οι πέντε προφυλακίστηκαν για περίοδο οκτώ ημερών. Όλοι καταζητούνταν από τις αρχές Ασφαλείας (οι φωτογραφίες τους δόθηκαν στη δημοσιότητα), σε σχέση με τη συμπλοκή που συνέβη στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου με φόντο την παροχή προστασίας. Πρόκειται για τρεις 25χρονους, έναν 26χρονο κι έναν 31χρονο. Τα άτομα αυτά αναγνωρίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν μέσω κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης της περιοχής όπου σημειώθηκε η συμπλοκή και από βίντεο που κυκλοφόρησαν. Και οι πέντε φαίνεται ότι ήταν μέλη της ομάδας του 48χρονου υπόδικου, που επισκέφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου συγκεκριμένη επιχείρηση επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, απαιτώντας από τον ιδιοκτήτη της μεγάλα χρηματικά ποσά για παροχή προστασίας. Εναντίον τους εξετάζονται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών υλών, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής, μαχαιροφορίας και οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου.

Στο δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης κατέθεσε ότι υπάρχει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία οι ύποπτοι τοποθετούνται στη σκηνή όπου διαπράχθηκαν τα υπό διερεύνηση αδικήματα και φαίνεται ότι ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα, τα οποία αποβιβάστηκαν από τα οχήματα που είχαν φτάσει στην επιχείρηση του παραπονούμενου. Ανακρινόμενοι, τέσσερις από τους υπόπτους τοποθετούν τους εαυτούς τους στη σκηνή, αλλά προβάλλουν διάφορους ισχυρισμούς που διερευνώνται, ενώ ο ένας υποστηρίζει ότι έχει άλλοθι.

Η Αστυνομία εξακολουθεί να καταζητεί ακόμα τρία πρόσωπα, τους Anas. A.S. Alabit, 25 ετών, από Παλαιστίνη, Abulweimer Ahmed N.A, 35 ετών, επίσης από την Παλαιστίνη, και Ahmad Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 26 ετών, από Ιορδανία. Εξετάζεται κατά πόσο κάποια από τα καταζητούμενα πρόσωπα πρόλαβαν να φύγουν εκτός Κύπρου. Για την ίδια υπόθεση, τελεί υπό κράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα (με καταγωγή από τρίτη χώρα), ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία φέρεται να ήταν ο «αρχηγός» της ομάδας των παρανόμων που «πωλούσε» προστασία σε επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Ο 48χρονος τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι κατά τη συμπλοκή (από χτύπημα με ξύλο) και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Υποβλήθηκε, μάλιστα, σε χειρουργική επέμβαση.

Ο ρόλος του 48χρονου υπόδικου

Σύμφωνα με στοιχεία που κατέχει η Αστυνομία, η εγκληματική ομάδα, της οποίας επικεφαλής φέρεται να ήταν ο 48χρονος υπόδικος, πριν από μερικές μέρες προσέγγισε τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου (πρόκειται για πολιτογραφημένο πρόσωπο) και του ζήτησε αρχικά 7.000 ευρώ για παροχή προστασίας και μετέπειτα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Ακολούθησαν απειλές προς τον επιχειρηματία, προκειμένου να ενδώσει στους εκβιασμούς, αλλά ο τελευταίος αρνήθηκε να καταβάλει τα χρήματα. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία που εξασφάλισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου την επιχείρηση του παραπονούμενου προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν περίπου 20 άτομα, ανάμεσα στους οποίους και ο 48χρονος υπόδικος. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν με απειλητικό ύφος χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αυτός αρνήθηκε, του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα που εκείνη την ώρα ήταν στο υποστατικό (Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί) αντέδρασαν χρησιμοποιώντας ανάλογη βία. Ακολούθησε άγριο κυνηγητό στα γύρω πεζοδρόμια με ρόπαλα και τσεκούρια, πρόκληση ζημιών σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ρίψη δύο πυροβολισμών με πιστόλι που, σύμφωνα με την Αστυνομία, κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου. Παράλληλα, η Αστυνομία κατέχει στοιχεία ότι η συγκεκριμένη ομάδα παρανόμων επιχείρησε στις 9 και 10 Ιανουαρίου να πάρει τον έλεγχο της προστασίας δύο νυχτερινών κέντρων διασκέδασης στη Λάρνακα. Αξιολογείται, επίσης, πληροφορία ότι ο 48χρονος υπόδικος συνεργάζεται με ακόμα δύο πρόσωπα στην παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα. Οι ανακριτές της υπόθεσης διερευνούν και πληροφορίες σε σχέση με ναρκωτικά πίσω από τις διαφωνίες των δύο αντιμαχόμενων «ομάδων».

Γιατί δεν συνελήφθησαν;

Εναντίον του παραπονούμενου επιχειρηματία και των φιλικών του προσώπων που κρατούσαν τσεκούρια και ρόπαλα δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, καθότι αρχική θέση της Αστυνομίας ήταν πως «είχαν σκοπό να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την περιουσία τους». Σ' ερώτηση που υπέβαλε (στο πλαίσιο αντεξέτασης) στον εξεταστή της υπόθεσης Αθανάσιο Χαραλάμπους ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των υποδίκων κατά τη χθεσινή διαδικασία προφυλάκισης, γιατί δεν συνελήφθησαν τα άτομα που φαίνεται να κρατούν ρόπαλα και τσεκούρια και να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ο μάρτυρας της Αστυνομίας απάντησε ότι αξιολογούνται κλειστά κυκλώματα και όσοι φαίνονται να διαπράττουν αδικήματα θα ανακριθούν.