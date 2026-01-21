Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Δεν κρύβομαι, έχετε το τηλέφωνό μου» απαντά η Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexui) στην Αστυνομία - Δείτε βίντεο

Την Ιωάννα Φωτίου, 43 ετών, από την Πάφο, καταζητεί η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αδικήματα παραβίασης του Νόμου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και παρενόχλησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, στην επαρχία Πάφου, ενώ η 43χρονη καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία κινήθηκε αστραπιαία μετά από βίντεο που ανήρτησε:

 

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στον αριθμό 26 806021, με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Η αντίδρασή της ήταν άμεση, με ανάρτησή της στο Facebook υποστήριξε ότι δεν κρύβεται και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΤΑΕ Λευκωσίας. Σε βίντεο που δημοσίευσε, αναφέρει πως τα εντάλματα σε βάρος της δεν εκδόθηκαν πρόσφατα, αλλά ότι η Αστυνομία επέλεξε να τα δώσει τώρα στη δημοσιότητα, επειδή οι καταγγελίες που προβάλλει μέσα από τα βίντεό της συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό προβολών.

