Ο καιρός δείχνει τα δόντια του: Χιόνια, καταιγίδες και μετά άνοδος θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση το Σαββατοκύριακο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το βράδυ θα καταστεί συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Τη Δευτέρα θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με την Κυριακή.Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 17 εκατοστά.