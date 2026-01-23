Κλειστή η μία λωρίδα του δρόμου Παλαιχωρίου λόγω ανατροπής φορτηγού

Κλειστή παραμένει μια λωρίδα του δρόμου Παλαιχωρίου λόγω ανατροπής φορτηγού.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, γύρω στις 11.30 σήμερα το πρωί, ανατράπηκε φορτηγό πλησίον του γεφυριού Καλού Χωριού Ορεινής (Κλήρου).

Όπως αναφέρει, η μία λωρίδα του δρόμου με κατεύθυνση τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου είναι κλειστή και συνεπώς προτρέπονται οι οδηγοί που διακινούνται στην πιο πάνω περιοχή, να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σημάνσεις της Αστυνομίας.

Ο 39χρονος οδηγός του φορτηγού, καταλήγει η Αστυνομία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για προληπτικούς λόγους.