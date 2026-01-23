Τεχνική βλάβη προκάλεσε διακοπές ρεύματος στη Λευκωσία - Έκκληση για περιορισμό κατανάλωσης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στα 6-9 τρισ. κυβικά πόδια τα αποθέματα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, λέει η ExxonMobil

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καλωσορίζοντας τον κ. Άρντιλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα της εταιρείας ExxonMobil είναι πολύ σημαντική στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης.

Στα 6-9 τρισεκατομμύρια κ.π. υπολογίζεται η ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Άρντιλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα της εταιρείας ExxonMobil είναι πολύ σημαντική στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης.

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσουν τα μελλοντικά τους σχέδια για τα τεμάχια 5 και 10, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει και για περισσότερα τεμάχια.

Από την πλευρά του το στέλεχος της εταιρείας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ ήταν επιτυχείς κυρίως στο «Πήγασος», εκφράζοντας επιθυμία να συνεχίσει με αυτή τη δυναμική.

Είπε ακόμη ότι ο στόχος είναι να προχωρήσουν με την εμπορευματοποίηση και με την παραγωγή του φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται η συνολική ποσότητα στα κοιτάσματα του τεμαχίου 10 «Γλαύκος» και «Πήγασος» να  ανέχονται στα 6 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα