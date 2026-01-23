Σε αναδιοργάνωση στην Αστυνομία με μετακινήσεις και προαγωγές προχωρά ο Θεμιστός Αρναούτης

Σε αλλαγές στην ηγετική δομή του Σώματος προχώρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται μεγάλος αριθμός προαγωγών σε διάφορες βαθμίδες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα του philenews, ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης μετακίνησε τρεις από τους τέσσερις βοηθούς αρχηγούς, διατηρώντας στη θέση του υπεύθυνου προστασίας συνόρων τον Μιχάλη Κατσουνωτό. Ο Ιωάννης Γεωργίου, μέχρι πρότινος βοηθός αρχηγός Πρόληψης και Καταπολέμησης Εγκλήματος, αναλαμβάνει πλέον τη θέση του βοηθού αρχηγού Τοπικής Αστυνόμευσης και Επιχειρησιακής Υποστήριξης. Ο Ιωάννης Μαυρόχαννας μετακινείται από την Τοπική Αστυνόμευση στη Διοίκηση και Εκπαίδευση, ενώ ο Μάριος Αγιώτης αναλαμβάνει την Πρόληψη και Καταπολέμηση Εγκλήματος.

Παράλληλα, έγιναν και πρόσφατες προαγωγές σε ανώτερες θέσεις. Σε ανώτερους υπαστυνόμους προήχθησαν ο αστυνομικός διευθυντής Αμμοχώστου Γιώργος Οικονόμου και ο διευθυντής Ασφάλειας Αεροδρομίων Μιχάλης Μιχαήλ, ενώ στη θέση του ανώτερου αστυνόμου προήχθη και ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Γιάννος Χειμώνας.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται στην τελική φάση οι διαδικασίες αξιολόγησης για προαγωγές σε λοχίες, υπαστυνόμους και ανώτερους υπαστυνόμους. Οι αξιολογήσεις έχουν ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή και εξετάζονται πλέον από το Συμβούλιο Κρίσεων, πριν οι τελικοί κατάλογοι διαβιβαστούν στον Αρχηγό Αστυνομίας.