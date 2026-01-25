Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από τη Δευτέρα.

Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.Σήμερα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Τοπικά στα ορεινά, είναι πιθανόν να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παροδικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ενώ στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός.Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ενώ το βράδυ, διαταραχή από τα δυτικά θα αρχίσει να επηρεάζει το νησί με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 18 εκατοστά.