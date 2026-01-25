Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στη Λεμεσό: 21 συλλήψεις για παράνομη παραμονή στην χώρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 21 προσώπων, υπήκοοι τρίτων χώρων, που όπως έχει διαπιστωθεί, παρέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση αστυνομικών ελέγχων για εντοπισμό υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο, διενήργησε σήμερα η Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 21 προσώπων, υπήκοοι τρίτων χώρων, που όπως έχει διαπιστωθεί, παρέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξεδόθη, η Αστυνομία προχωρεί στις διαδικασίες για τον άμεσο επαναπατρισμό τους, πάντα σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες Αρχές.

Η σημερινή επιχείρηση διεξήχθη στην επαρχία Λεμεσού, με τη συμμετοχή μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ, καθώς και μελών της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών.

Άρχισε στις 5.00 το πρωί και ολοκληρώθηκε γύρω στη 1.00 το μεσημέρι της Κυριακής.  

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα