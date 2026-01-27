Αστυνομία: Επτά συλλήψεις σε μία μέρα για ναρκωτικά, όριο ταχύτητας και παράνομη παραμονή - Πέραν των 450 ελέγχων

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη δεκαεννέα προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, δώδεκα συλλήψεις αφορούσαν τα αδικήματα της συμπλοκής και της οχλαγωγίας στην επαρχία Λεμεσού, ενώ προέκυψαν ακόμη επτά συλλήψεις για αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και άλλα συναφή αδικήματα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε υποστατικά, με στόχο την πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 450 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν περισσότερες από 120 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές, οι 45 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ ένας οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 190 χιλιομέτρων ανά ώρα αντί 100, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Η Αστυνομία σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.