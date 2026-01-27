Αντάρτικο από ΠΟΕΔ κατά Υπουργείου Παιδείας - Καλεί τους εκπαιδευτικούς να απέχουν από τις επιμορφώσεις για την αξιολόγηση

Με δυσκολίες φαίνεται να ξεκινά η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ψήφισή της. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) να προχωρήσει σε ενημερωτικές – επιμορφωτικές συναντήσεις για το νέο πλαίσιο, πυροδότησε αντιδράσεις από την ΠΟΕΔ, η οποία καλεί τα μέλη της να απέχουν από τη διαδικασία, μέχρι να υπάρξει διάλογος και καλύτερος προγραμματισμός.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο το ΥΠΑΝ επιχειρεί να προχωρήσει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις οργανώνονται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την Οργάνωση. Παράλληλα, κάνει λόγο για οργανωτικά κενά και για επιπρόσθετη επιβάρυνση της ήδη πιεσμένης καθημερινότητας των δημόσιων σχολείων.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔ, η χρονική συγκυρία κατά την οποία πραγματοποιούνται οι επιμορφώσεις είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς τα σχολεία αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης λόγω έλλειψης αντικαταστατών. Όπως επισημαίνεται, η απουσία εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε συναντήσεις επιτείνει τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον σχεδιασμό των επιμορφώσεων. Η Οργάνωση υποστηρίζει ότι ο αριθμός των συναντήσεων και των συμμετεχόντων δεν ανταποκρίνεται στον συνολικό αριθμό των περίπου 8.000 εκπαιδευτικών που αφορά η νέα νομοθεσία, γεγονός που, όπως αναφέρει, δημιουργεί ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητα και την ισότιμη ενημέρωση όλων.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η ΠΟΕΔ ζητά άμεση συνάντηση με το ΥΠΑΝ, ώστε το ζήτημα να συζητηθεί συνολικά και να υπάρξει καλύτερη διαχείριση και προγραμματισμός. Μέχρι να υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο, καλεί τα μέλη της να μην προβούν σε καμία ενέργεια για συμμετοχή στις επιμορφωτικές συναντήσεις, σημειώνοντας ότι θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση εφόσον υπάρξουν εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, από πλευράς ΥΠΑΝ διαμηνύεται ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας προχωρεί κανονικά, με τις επιμορφωτικές δράσεις να αποτελούν μέρος της σταδιακής ενεργοποίησης του νέου συστήματος αξιολόγησης. Το Υπουργείο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι στόχος είναι η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο και η στήριξη των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή του.