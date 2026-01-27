Ηγεσία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και Στρατηγικός Μετασχηματισμός

Η Κύπρος και η Πάφος φιλοξενούν ένα υψηλού επιπέδου διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, με θέμα AI Leadership & Strategic Transformation for Senior Executives, που θα πραγματοποιηθεί στο Cap St Georges Hotel & Resort από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το University of Miami – Miami Herbert Business School, μία από τις κορυφαίες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη, που καλούνται να ηγηθούν επιχειρήσεων και οργανισμών, σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών.

Το πρόγραμμα εστιάζει στον στρατηγικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων, στον μετασχηματισμό οργανισμών και στη σύγχρονη ηγεσία, όχι από τεχνική σκοπιά, αλλά από την πλευρά του decision-making, της δημιουργίας αξίας, της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής στρατηγικής και της διακυβέρνησης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία και στρατηγικά πλαίσια για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλύτη δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Το εντατικό τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η AI αναδιαμορφώνει αγορές και επιχειρηματικά μοντέλα

ανάλυση της συνεργασίας ανθρώπου - AI και των οργανωτικών της επιπτώσεων

εφαρμογές AI agents και αυτοματοποίησης στη διοίκηση

ζητήματα ηγεσίας, ηθικής και εμπιστοσύνης στην εποχή των αλγορίθμων

Στο πρόγραμμα διδάσκουν διακεκριμένα μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Miami Herbert Business School, με ισχυρό συνδυασμό ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτές:

Dr. Paul Pavlou Dean, Miami Herbert Business School – University of Miami, & Leonard M. Miller Professor. Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και τη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα τεχνολογικής αλλαγής.

Dr. Robert Gregory Associate Professor of Business Technology, Miami Herbert Business School – University of Miami, Ms in Business Analytics.

Εξειδικεύεται στη διαχείριση ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, τις οργανωσιακές αλλαγές και την υλοποίηση στρατηγικών τεχνολογίας.

Dr. Angelika Dimoka Professor of Business Technology, Miami Herbert Business School – University of Miami, Founding Director, Executive Doctorate in Business Administration, Director - Decision Neuroscience Lab. Ερευνά τη διασύνδεση ανθρώπου–τεχνολογίας, τη συμπεριφορά χρηστών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, neuromarketing και την εμπιστοσύνη σε ψηφιακά και AI-driven συστήματα.

Dr. Marianna Makri Αssociate Professor of Strategic Management, Academic Director, MBA & Accelerated MBA Miami Herbert Business School – University of Miami. Ειδική στη στρατηγική ηγεσία και σε συστήματα λήψης αποφάσεων, την καινοτομία, τη διοίκηση οργανισμών κι τη δημιουργία αξίας σε περιβάλλοντα υψηλής αβεβαιότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την απονομή ειδικού πιστοποιητικού Executive Certificate στους συμμετέχοντες.

Σχετικά με το Cap St Georges Hotel & Resort

Το πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort, στο Ακρωτήρι Αγ. Γεωργίου, στην Πέγεια της Πάφου, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους προορισμούς πολυτελούς φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων στην Κύπρο. Με υπερσύγχρονες υποδομές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και μοναδική τοποθεσία στη Μεσόγειο, φιλοξενεί συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου ως κέντρο γνώσης, διαλόγου και επιχειρηματικής αριστείας.