Το Άλμα ανακοίνωσε ακόμη 10 υποψηφίους για βουλευτικές - Τα βιογραφικά και οι φωτογραφίες τους

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη 10 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι και υπόλοιπες υποψήφιοι και υποψήφιες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων.

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λευκωσίας

· Κωνσταντίνος Κυπριανίδης

· Δημήτρης Παπαδάκης

· Μιχάλης Σπαστρής

· Χρυσοβαλάντης Χαραλάμπους

· Πέτρος Χατζηνικολάου

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λεμεσού

· Νεόφυτος Θεοδωρίδης

· Νίκος Στυλιανίδης

· Έτμοντ Χαγουίλα

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λάρνακας

· Μαρία Πελιβανίδη

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Κερύνειας

· Νικολέττα Χριστοδούλου

Τα βιογραφικά τους επισυνάπτονται.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς που είχε επιλεγεί για την επαρχία Λευκωσίας θα είναι τελικά υποψήφιος για την επαρχία Λεμεσού.

Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2026

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Κυπριανίδη

Υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας

Ο Κωνσταντίνος Κυπριανίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία τον Αύγουστο του 1966. Ολοκλήρωσε το Β.Α του στην διοίκηση επιχειρήσεων στις Η.Π.Α και επέστρεψε στην Κύπρο το 1991.

Δοκιμάζοντας να βρει τι τον εκφράζει καλύτερα βρέθηκε σε τηλεοπτικό κανάλι όπου ανέλαβε υπεύθυνη θέση στο τμήμα προβολής.

Αναγνωρίζοντας και τις άλλες ικανότητές του, του ανατέθηκαν και καθήκοντα τηλεπαρουσίασης σε διάφορες εκπομπές.

Ο πόθος του όμως να έχει κάτι δικό του τον ώθησε το 1997 στην δημιουργία καταστημάτων ένδυσης αποκλειστικά για μεγαλύτερα μεγέθη. Μια πολύ πρωτοποριακή ιδέα για την εποχή που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Έχει επίσης αναπτύξει συγγραφική δράση με πολλά κείμενα του να δημοσιεύονται στα social media με αποκορύφωμα την έκδοση της πρώτης του νουβέλας (Άμα με βρεις να μ’αγαπας) από τις εκδόσεις ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ (Λευκωσία 2024)

Είναι νυμφευμένος με την χορογράφο/καθηγήτρια μπαλέτου και σύγχρονου χορού Αννίτα Χατζηευτυχίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά.

Ο λόγος που κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές ειναι ξεκάθαρος.

Ως πατέρας παιδιού με σοβαρές αναπηρίες (βαρύς αυτισμός) θέλει να γίνει «η φωνή όσων δεν έχουν δική τους φωνή».

Ζώντας την βαριά αναπηρία στο έπακρο, γνωρίζει από πρώτο χέρι τα κενά, τις παραλήψεις και τι χρειάζεται να γίνει.

Μπαίνει σ’ αυτό τον αγώνα καθαρά για να βοηθήσει όλα ανεξαιρέτως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα τρίτης ηλικίας και άλλες δυσπραγούσες ομάδες.

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρη Παπαδάκη

Υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο. Μετά την προσφυγιά, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Λεμεσό. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το 2014 εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής, συμμετέχοντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην Επιτροπή Αναφορών και στην ad hoc Επιτροπή για την Τρομοκρατία.

Επανεκλέχθηκε το 2019, συμμετέχοντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Αναφορών και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Έχει δυο κόρες, την Χριστιάνα και την Ευαγγελία.

Βιογραφικό Σημείωμα Μιχάλη Σπαστρή

Υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας

Δικηγόρος με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία στον δικαστηριακό τομέα, με κύρια ενασχόληση τις αστικές διαφορές, τις αδικοπραξίες, το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο ακινήτων και τις εταιρικές αναδιαρθρώσεις. Διαθέτει άριστες δεξιότητες νομικής έρευνας, σύνταξης και προφορικής αγόρευσης, υψηλή ικανότητα κριτικής ανάλυσης και προσαρμογής σε απαιτητικά και πολυσύνθετα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Έχει χειριστεί εκατοντάδες δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, συμμετέχοντας σε σημαντικές υποθέσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, αναδιαρθρώσεις οφειλών και εταιρικές συναλλαγές.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LLM) στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Queen Mary University of London με διάκριση, καθώς και Πτυχίο Νομικής (LLB Hons) από το University of Central Lancashire. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου, με συμμετοχή και σε διοικητικά όργανα επαγγελματικών φορέων.

Μιλά άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και Ρουμανικά και διαθέτει καλή γνώση Γαλλικών. Συνδυάζει νομική και χρηματοοικονομική κατάρτιση με άριστη γνώση σύγχρονων εργαλείων νομικής έρευνας (LexisNexis, Westlaw, CyLaw κ.ά.), ενώ διακρίνεται για οργανωτικότητα, επαγγελματική κρίση και αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων υποθέσεων και ομάδων εργασίας.

Βιογραφικό Σημείωμα Χρυσοβαλάντη Χαραλάμπους

Υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας

Ο Χρυσοβαλάντης Χαραλάμπους γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1989.

Σπούδασε Νομική στην Κύπρο και ολοκλήρωσε την πρακτική του στη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια εργάστηκε ως δικηγόρος στην Κύπρο, κατέχοντας παράλληλα και πιστοποιητικό διαμεσολάβησης για εναλλακτική επίλυση διαφορών, απέκτησε εμπειρία στην εφαρμογή του δικαίου και στην άμεση επαφή με πολίτες και θεσμούς, υποστηρικτής των εναλλακτικών, γρήγορων, αποτελεσματικών και συναινετικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών.

Σήμερα δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων σε προσωπικό επίπεδο, αποκτώντας άμεση γνώση ζητημάτων στέγασης, ιδιοκτησίας και των καθημερινών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολίτες και οικογένειες.

Αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της κατάχρησης εξουσίας και της διαφθοράς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι πολίτες δεν μπορούν να εισακουστούν και τα παράπονα ή οι καταγγελίες τους παραμένουν αναπάντητα. Πιστεύει στην ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και των ισχυρών ανεξάρτητων θεσμών, που λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.

Όσον αφορά το Κυπριακό, θεωρεί πως, σε αυτό το στάδιο, η καλύτερη εφικτή λύση είναι μια βιώσιμη και λειτουργική ομοσπονδία, σύμφωνη με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, που διασφαλίζει την ενότητα του νησιού, την ειρήνη και την ευημερία όλων των Κυπρίων, κατοχυρώνοντας παράλληλα τα δικαιώματα και την ασφάλεια κάθε πολίτη.

Βιογραφικό Σημείωμα Πέτρου Χατζηνικολάου

Υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας

Γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1984.

Το 2004, μετά από τροχαίο ατύχημα, καθηλώθηκε σε τροχοκάθισμα λόγω τετραπληγίας . Άτομα με κινητικές δυσκολίες εκτός από τη σωματική αναπηρία, βρίσκονται αντιμέτωποι και με άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα όπως: κοινωνική απομόνωση, ψυχολογικά, οικονομικά, οικογενειακά κ.α

Η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα δεν γίνεται για να προκαλέσει λύπηση, αλλά για να αναδειχθεί μια εμπειρία που αφορά χιλιάδες πολίτες. Παρά τα εμπόδια, επέλεξε να προχωρήσει. Σπούδασε Νομική, ολοκλήρωσε τις σπουδές του και κατάφερε να ενταχθεί στην εργασία, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η αναπηρία δεν ακυρώνει τις δυνατότητες ενός ανθρώπου.

Η προσωπική του διαδρομή τον οδήγησε σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα: δεν είναι η αναπηρία που περιορίζει τη ζωή των ανθρώπων, αλλά οι ελλιπείς δομές, οι ανεπαρκείς πολιτικές και η απουσία ουσιαστικής πρόληψης.

Αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα με στόχο να συμβάλει σε μια πολιτεία που δίνει έμφαση στην πρόληψη των οδικών ατυχημάτων, ώστε να μειωθούν τα τροχαία που οδηγούν σε μόνιμες αναπηρίες και απώλειες ζωών. Παράλληλα, θέλει να εργαστεί για την ουσιαστική κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, καταπολεμώντας την κοινωνική απομόνωση.

Σημαντικός άξονας της δράσης του είναι η δίκαιη αναπροσαρμογή των επιδομάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος ζωής, καθώς και η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, με πολιτικές που ενδυναμώνουν και δεν εγκλωβίζουν.

Ως πτυχιούχος Νομικής και ως άνθρωπος με βιωμένη εμπειρία της αναπηρίας, επιδιώκει να συμβάλει σε μια κοινωνία πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και ουσιαστικά συμπεριληπτική - με λύσεις που βασίζονται στη γνώση, την πρόληψη και τον σεβασμό.

Βιογραφικό Σημείωμα Νεόφυτου Θεοδωρίδη

Υποψήφιου Βουλευτή Λεμεσού

Ο Δρ Νεόφυτος Θεοδωρίδης είναι Ψυχίατρος στη Λεμεσό, με πολυετή κλινική εμπειρία στον τομέα της Ψυχιατρικής Ενηλίκων και είναι ευρέως γνωστός για την ανθρωποκεντρική, ολιστική και τεκμηριωμένη προσέγγισή του στη φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε το πτυχίο Ιατρικής το 2000. Ο Δρ Θεοδωρίδης ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το 2007, αποκτώντας εκτενή εμπειρία μέσω εκπαιδεύσεων στην οξεία ψυχιατρική, την ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, την ψυχιατρική διασύνδεσης και τις υπηρεσίες εξαρτήσεων. Επιπροσθέτως, εκπαιδεύτηκε στη Νευρολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Παμμακάριστος στην Αθήνα και ολοκλήρωσε την ως επί εξάσκηση γιατρός στην Παθολογία και τη Χειρουργική στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τον Νοέμβριο του 2009 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Λεμεσό, όπου παρέχει διάγνωση και θεραπεία ευρέος φάσματος ψυχιατρικών διαταραχών ενηλίκων, καθώς και διαχείριση ψυχιατρικών επειγόντων.

Είναι εγγεγραμμένος στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και στο παρελθόν κατείχε εγγραφή στο Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα με το κλινικό του έργο, έχει διδάξει ψυχοφαρμακολογία και ψυχοπαθολογία ως επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις (2014-2015), έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή ψυχιατρικά περιοδικά, έχει παρουσιάσει εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση του κοινού για θέματα ψυχικής υγείας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Βιογραφικό Σημείωμα Νίκου Στυλιανίδη

Υποψήφιου Βουλευτή Λεμεσού

Γεννήθηκε στην Πάφο το 1969. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, διετέλεσε στέλεχος του ΑΓΩΝΑ Θεσσαλονίκης και μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως Γραμματέας Φοιτητών της Νεολαίας της ΕΔΕΚ, καθώς και ως μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού και της Κεντρικής Επιτροπής.

Από το 2003 εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής Φυσικής και σήμερα κατέχει τη θέση του Βοηθού Διευθυντή. Διετέλεσε μέλος της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού από τον Ιανουάριο του 2009 και Αντιπρόεδρός της από τον Ιανουάριο του 2017. Τον Ιούλιο του 2024 εξελέγη Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Σπουδές:

▪ Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ

▪ Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ,

▪ Πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου

▪ Πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Κοινωνιολογία) του Πανεπιστημίου Κύπρου

▪ Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» από το ΕΑΠ

Βιογραφικό Σημείωμα Έτμοντ Χαγουίλα

Υποψήφιου Βουλευτή Λεμεσού

Ο Έντμοντ Χαγουίλα είναι επαγγελματίας στον τομέα της Πληροφορικής με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας εργαστεί σε πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες. Το 2016 επέστρεψε στην Κύπρο όπου ζει και εργάζεται μόνιμα ως διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικού παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως εκπαιδευτής και μέντορας σε θέματα πληροφορικής, ηγεσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Έχει πολυετή κοινωνική, εθελοντική και πολιτική δράση. Υπήρξε ενεργό ηγετικό στέλεχος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για 15 χρόνια όπου διετέλεσε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και Επαρχιακός Γραμματέας Λεμεσού και ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2021. Έχει εκτενή εθελοντική δράση και είναι μέλος σε διάφορους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς όπως Οι Φίλοι της Παιδικής Στέγης Λεμεσού, Terra Cypria, BirdLife Cyprus, Φίλοι της Γης Κύπρου, Λέσχη Δικαιωμάτων Μοτοσυκλετιστών Κύπρου, Πυροσβέστες του Κόσμου, Limassol Toastmasters Club και άλλα, με σταθερό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρίας Πελιβανίδη

Υποψήφιας Βουλεύτριας Λάρνακας

Η Μαρία Πελιβανίδη είναι νομικός με σπουδές στη Νομική και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Law & Shipping Management. Στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα εργάστηκε σε περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με την κρατική και θεσμική εξουσία, αποκτώντας άμεση εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο νόμος εφαρμόζεται — ή παρακάμπτεται — όταν συναντά την πολιτική ισχύ. Η εμπειρία αυτή δεν τη διαμόρφωσε μόνο επαγγελματικά, αλλά και αξιακά. Την οδήγησε στη συνειδητή επιλογή να απομακρυνθεί από κλειστά συστήματα επιρροής και να κινηθεί σε χώρους όπου η ευθύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία κρίνονται στην πράξη.

Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε διεθνώς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα με την ανάπτυξη παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού και των εκπαιδευτικών και θεσμικών δομών για τον κλάδο, συνίδρυσε και ανέπτυξε το Antonio Meucci Global Telco Awards, ένα πρωτοποριακό διεθνές εγχείρημα με στόχο την αποκατάσταση μιας συγκεκριμένης ιστορικής αδικίας: της μη αναγνώρισης του Antonio Meucci ως πραγματικού ιδρυτή της τηλεφωνίας, καθώς και την ανάδειξη σύγχρονων καινοτόμων αποκλειστικά βάσει της ουσιαστικής τους συνεισφοράς. Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει τη σταθερή της στάση απέναντι στη στρέβλωση της αλήθειας και την επιλογή της να παρεμβαίνει έμπρακτα όταν η αξιοκρατία παραμερίζεται.

Ως νέα μητέρα, αντιλαμβάνεται την πολιτική όχι ως μηχανισμό εξουσίας, αλλά ως ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Δεν εκπροσωπεί ειδικές κατηγορίες, εκπροσωπεί ανθρώπους που εργάζονται, πληρώνουν και ζητούν κράτος που λειτουργεί. Στη δημόσια ζωή επιλέγει λόγο καθαρό, τεκμηριωμένο και αποφασιστικό, με σταθερή στάση απέναντι στη διαφθορά, την αδιαφάνεια και κάθε πρακτική που υπονομεύει τη θεσμική αξιοπιστία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Βιογραφικό Σημείωμα Νικολέττας Χριστοδούλου

Υποψήφιας Βουλεύτριας Κερύνειας

Ονομάζομαι Νικολέττα Χριστοδούλου και είμαι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαίδευσης και ενεργή παιδαγωγός, ερευνήτρια και κοινωνική καινοτόμος στην Κύπρο. Είμαι κάτοχος Διδακτορικού στη Μελέτη Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδασκαλία από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι στο Σικάγο και διαθέτω περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την έρευνα στην Κύπρο, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έμφαση στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την ευημερία.

Είμαι η ιδρύτρια του πρώτου καθημερινού Σχολείου του Δάσους για παιδιά στην Κύπρο και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Growing and Learning “Tree-gether” Forest School Research and Resource Center, προωθώντας τη βιωματική και διερευνητική μάθηση στη φύση, την ευημερία των παιδιών και τη στήριξη των οικογενειών και των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, είμαι η δημιουργός και επιστημονική υπεύθυνη του χρηματοδοτούμενου έργου «Το Πρόγραμμα Προφορικής Ιστορίας και Ζώσας Μνήμης της Κύπρου», ενός πρωτοποριακού εγχειρήματος από το 2009 που αναδεικνύει βιωμένες εμπειρίες, συλλογική μνήμη και τον δημοκρατικό διάλογο στην Κύπρο.

Έχω συντονίσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και κοινωνικά προγράμματα και έχω συνεργαστεί στενά με σχολεία, πανεπιστήμια, υπουργεία, οργανισμούς και τοπικές κοινότητες. Αν και έχω ζήσει και εργαστεί για πολλά χρόνια στο εξωτερικό, επιστρέφω πάντοτε στην Κύπρο για να προσφέρω γνώση, εμπειρία και έργο στον τόπο μου.

Κατάγομαι από τη Λάπηθο της Κερύνειας και είμαι υποψήφια στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 με το ΑΛΜΑ, εκφράζοντας μια πολιτική που στηρίζεται στην παιδεία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευημερία και τη φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.