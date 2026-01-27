Επί ποδός ο Δήμος Πάφου - Σε ετοιμότητα για την κίτρινη προειδοποίηση κακοκαιρίας

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, ενόψει της κίτρινης προειδοποίησης για βροχές και καταιγίδες που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας και τίθεται σε ισχύ από τις 18:00 της Τρίτης έως τις 08:00 της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάζει κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τις δυτικές περιοχές και προοδευτικά και τις υπόλοιπες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται η πτώση χαλαζιού, ενώ οι άνεμοι αναμένεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται.

Η ένταση της βροχής ενδέχεται τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Μιλώντας για τα μέτρα που λαμβάνονται, ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε ότι ο Δήμος βρίσκεται «σε πλήρη ετοιμότητα, με τα συνεργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή, ώστε να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί».

Όπως σημείωσε, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που κατά το παρελθόν παρουσίασαν προβλήματα απορροής υδάτων, ενώ έχουν ήδη γίνει έλεγχοι σε φρεάτια και υδατορέματα. «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και η αποτροπή ζημιών σε υποδομές και περιουσίες», τόνισε ο κ. Ονησιφόρου.

Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να αποφεύγει άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ο Δήμος Πάφου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει άμεση ενημέρωση σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για περαιτέρω μέτρα.