Στενά του Ορμούζ: Η ενεργειακή «καρδιά» του πλανήτη χτυπά στον Περσικό Κόλπο

Τα Στενά του Ορμούζ, η στενή θαλάσσια δίοδος που χωρίζει το Ιράν από το Ομάν και συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό, παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά σημεία του πλανήτη. Από εκεί διέρχεται καθημερινά ένα τεράστιο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, καθιστώντας την περιοχή κρίσιμη για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών ενέργειας.

Σύμφωνα με στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2025, εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρθηκαν καθημερινά μέσω της στρατηγικής αυτής διαδρομής από τις χώρες του Περσικού Κόλπου προς τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου.

Η Σαουδική Αραβία παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, με περίπου 5,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίωςνα περνούν από τα Στενά. Ακολουθούν το Ιράκ με 3,3 εκατ. βαρέλια, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 2,1 εκατ., το Ιράν με 1,6 εκατ., το Κουβέιτ με 1,5 εκατ., ενώ το Κατάρ συμβάλλει με περίπου 700 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα.

Στην πλευρά της ζήτησης, η εικόνα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη: Η Ασία αποτελεί τον κύριο αποδέκτη του πετρελαίου που περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας με περίπου 5,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ ακολουθούν η Ινδία με 2 εκατ., η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία με περίπου 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως η καθεμία.

Σημαντικοί όγκοι κατευθύνονται επίσης σε άλλες χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας, ενώ πολύ μικρότερες ποσότητες φτάνουν στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης προς την Ασία, όπου οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες συνεχίζουν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου.

Ταυτόχρονα, η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ παραμένει τεράστια. Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους «ενεργειακούς λαιμούς μπουκαλιού» στον κόσμο: οποιαδήποτε ένταση ή διακοπή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να προκαλέσει άμεσες αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου και στις παγκόσμιες αγορές.

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή μετάβαση εξελίσσεται αλλά η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα, η ασφάλεια και η σταθερότητα των Στενών του Ορμούζ παραμένουν καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος.

