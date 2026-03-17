Προστασία του περιβάλλοντος, ευθύνη όλων αναφέρει ο Δ. Π.Χρυσοχούς μετά την απόρριψη μπάζων σε ιδιωτικά τεμάχια

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς υπενθυμίζει στους δημότες ότι εφαρμόζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα περισυλλογής αποβλήτων για όλες τις κοινότητες της περιοχής, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχετικό επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Παράλληλα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Τοπικής Αρχής δια στόματος του αντιδημάρχου Πόλεως Χρυσοχούς Γεώργιου Γεωργίου λειτουργεί το Πράσινο Σημείο στη Χρυσοχού, όπου οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα απόβλητα και τα μπάζα τους οποιαδήποτε ημέρα του μήνα.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου διαπίστωσαν, έπειτα από σχετικούς ελέγχους, ότι παρατηρούνται φαινόμενα ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων και άλλων αποβλήτων σε ιδιωτικά τεμάχια, ποταμούς και γεωργικές εκτάσεις από ασυνείδητους πολίτες.

Όπως αναφέρεται οι ενέργειες αυτές καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, προκαλούν οχληρία και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή, καθώς αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών Τονίζεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη αναφέρει ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ο οποίος καλεί όλους τους δημότες να τηρούν αυστηρά το πρόγραμμα περισυλλογής αποβλήτων και να αξιοποιούν το Πράσινο Σημείο, το οποίο είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτησή τους.

Η διατήρηση και προστασία του τόπου αποτελεί υποχρέωση όλων, με στόχο ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, καταλήγει στην ανακοίνωση του.

Σημειώνεται πως σε πρόσφατη καταγγελία είχε προβεί η Στέλλα Πετράκη εκπαιδευτικός κάτοικος της περιοχής ότι σε ιδιωτικό χωράφι της στην τοποθεσία Κοιλάδι-Σταυρόπετρα, στην ενορία Προδρομίου, περίπου ένα χιλιόμετρο από το Προδρόμι προς Δρούσια (αριστερή πλευρά), κάποιοι ασυνείδητοι συνεχίζουν να πετούν μπάζα και διάφορα απορρίμματα. Σύμφωνα με την παραπονούμενη παρά το γεγονός ότι καθαρίζει επανειλημμένα τον χώρο με δικά της έξοδα και τοποθετεί πινακίδες, αυτές δυστυχώς αφαιρούνται και η παράνομη απόρριψη συνεχίζεται.

Η κ. Πετράκη χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή απαράδεκτη, προσθέτοντας πως εκτός από την οικονομική ζημιά που της προκαλείται, καταστρέφεται το περιβάλλον και δημιουργούνται προβλήματα με τον Δήμο. Απηύθυνε επίσης έκκληση όσους ευθύνονται να σταματήσουν άμεσα αυτή την ενέργεια και να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό τόσο προς την ιδιωτική ιδιοκτησία όσο και προς τον τόπο μας.

Η περιοχή πλέον παρακολουθείται και όποιος εντοπιστεί να απορρίπτει μπάζα ή σκουπίδια θα καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές, προσθέτει.

Επεσήμανε τέλος πως πρέπει να δείξουμε όλοι τον απαραίτητο σεβασμό και υπευθυνότητα προς τον χώρο και το περιβάλλον. Το περιβάλλον και η ιδιοκτησία δεν είναι σκουπιδότοπος, κανενός καταλήγει.