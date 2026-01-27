Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου: «Μια Λεωφόρος καθημερινής ταλαιπωρίας»

Ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το σοβαρό και πλέον αφόρητο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, έναν δρόμο ζωτικής σημασίας που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες οχήματα και κατοίκους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του ΠΠΟΧ ο Δ.Πάφου δυστυχώς, συνεχίζει να αγνοεί επιδεικτικά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους για ουσιαστική και βιώσιμη λύση.

Ο λανθασμένος σχεδιασμός του δρόμου έχει οδηγήσει σε κυκλοφοριακό χάος, χωρίς πρόβλεψη για επαρκείς χώρους στάθμευσης,σημειώνει. Ως αποτέλεσμα προσθέτει, οι γειτονιές και οι δρόμοι γύρω από τα σπίτια έχουν μετατραπεί σε ανεπίσημους χώρους στάθμευσης, προκαλώντας καθημερινή ταλαιπωρία και αγανάκτηση στους κατοίκους. Ακόμη πιο απογοητευτικό είναι το γεγονός ότιδεν έχουν λάβει απαντήσεις στις επιστολές τους, ούτε δείχνουν διάθεση να ακούσουν τα παράπονα και τις εισηγήσεις των πολιτών.

Μέσα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, γεννάται εύλογα το ερώτημα προσθέτει ο κ.Κυριακού ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για τους πολίτες, οι οποίοι φαίνεται να αντιμετωπίζονται ως ανύπαρκτοι;