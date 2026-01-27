Πνίγεται στην αφρικανική σκόνη η Κύπρος - Κορύφωση του φαινομένου απόψε στη Λεμεσό

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης πάνω από την Κύπρο κατέγραψε το κέντρο Ερατοσθένης, που κάνει λόγο για καταγραφές-ρεκόρ. Κορύφωση του φαινομένου προβλέπεται κατά τις βραδινές ώρες για τη Λεμεσό.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται σε πρώτο έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα προς την Κύπρο για το 2026, το οποίο παρατηρείται στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, έως και τα 2 km από το έδαφος.

"Το φαινόμενο ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και κορυφώνεται σήμερα, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα", αναφέρει ο Ερατοσθένης.

Συγκεκριμένα το Κυπριακό Παρατηρητήριο Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης (CARO) του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης, που ξεπερνούν τα 2000 μgr/m^3 και μειωμένη ορατότητα κάτω από τα 2 km σε ύψος 1 km από το έδαφος.

"Βάσει του μοντέλου πρόγνωσης σκόνης MONARCH του BSC-CNS, συνεργαζόμενου εταίρου μας στο πλαίσιο του έργου ATARRI (https://atarri.eu/) η κορύφωση του φαινομένου προβλέπεται κατά τις βραδινές ώρες για τη Λεμεσό", αναφέρει.

Κατά τις απογευματινές ώρες η σκόνη αναμενόταν να είναι κοντά στα 500 μgr/m^3 κοντά στο έδαφος, δηλαδή δεκαπλάσιες των ορίων που ορίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ποιότητα του αέρα.

Σταδιακή υποχώρηση της σκόνης αναμένεται την Πέμπτη κατά τις πρωινές ώρες και επανεμφάνισή της κατά τις βραδινές ώρες της ίδιας μέρας.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με τον Ερατοσθένη, συνοδεύεται από βροχοπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε υγρή καθίζηση, δηλαδή την πτώση της σκόνης στο έδαφος μέσω της βροχής, ευνοώντας έτσι τη σταδιακή απομάκρυνσή της από την ατμόσφαιρα.

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και το CARO θα συνεχίσουν την παρακολούθηση της κατάστασης και θα ενημερώνουν το κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη.

Πάντως φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από χρήστες του Facebook στη σελίδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ» δείχνουν έντονα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα, με το τοπίο να είναι κυριολεκτικά θολό.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, για να εξασθενήσουν σταδιακά και να καταστούν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης και παροδικά στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ αρχικά στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά θα είναι μέχρι κυματώδης.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και πιθανό εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το Σάββατο, το νησί θα επηρεάζεται από ένα ισχυρό μέχρι πολύ ισχυρό νοτιοδυτικό πεδίο ανέμων.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 16 εκατοστά.

Πηγή: ΚΥΠΕ