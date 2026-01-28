Δολοφονία Shoaib Khan: Αρχίζει ενώπιον δικαστηρίου η θανατική ανάκριση - Απόδοση ευθυνών ζητά η «Justice for Shoaib Khan»

Αρχίζει σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 10 το πρωί, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η θανατική ανάκριση για τη δολοφονία του Shoaib Khan, του νεαρού μετανάστη που έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά στην Ποταμιά, κοντά στη Νεκρή Ζώνη, στις 6 Ιανουαρίου 2025. Την εξέλιξη χαιρετίζει η Πρωτοβουλία Justice for Shoaib Khan, τονίζοντας ότι η διαδικασία ξεκινά ύστερα από επίμονες πιέσεις της οικογένειας και αλληλέγγυων, οι οποίοι ζητούν αλήθεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Shoaib Khan δολοφονήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2025, όταν μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας υπό τη ΜΜΑΔ άνοιξαν πυρ εναντίον δύο οχημάτων, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, την ακινητοποίησή τους. Οι σφαίρες, ωστόσο, διαπέρασαν τα οχήματα και τραυμάτισαν θανάσιμα τον Shoaib Khan, επιβάτη του ενός αυτοκινήτου, ο οποίος χτυπήθηκε στην πλάτη.

Ζητά διαφάνεια και απόδοση ευθυνών η Πρωτοβουλία - Εκφράζει προβληματισμούς

Συγκεκριμένα, η Πρωτοβουλία «Justice for Shoaib Khan» καταγγέλλει ότι «η πολιτεία και η αστυνομία, μέχρι στιγμής, αντιμετώπισαν τη δολοφονία του Shoaib Khan ως μια φυσική εξέλιξη της εφαρμογής της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, παρά ως μια δολοφονία η οποία δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, και επομένως να ερευνώνταν υπό αυτό το πρίσμα».

Ως εκ τούτου, εκφράζει ότι προκύπτουν «προβληματισμοί σχετικά με τη διαφάνεια και την απόδοση ευθυνών σχηματίστηκαν γύρω από την υπόθεση από την πρώτη στιγμή», καθώς η «υπόθεση δημοσιοποιήθηκε με μια αρχική δήλωση του ιατροδικαστή να την ταξινομεί ως θάνατο από φυσιολογικά αίτια, ενώ λίγες μέρες μετά, κυκλοφορεί η είδηση πως η αιτία θανάτου ήταν αστυνομική σφαίρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αδελφός του θύματος ταξίδεψε στην Κύπρο για την αναγνώριση και τον επαναπατρισμό της σορού, αλλά και για να συγκεντρώσει πληροφορίες και να μάθει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το γεγονός.

Η «Justice for Shoaib Khan» υπογραμμίζει ότι: «Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, τα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία δίνονταν με μεγάλες καθυστερήσεις, τμηματικά και με αντιφάσεις μεταξύ τους. Καταθέσεις έλειπαν, ή παρουσίαζαν εξώφθαλμες αντιφάσεις, με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό των αστυνομικών πως έδρασαν σε αυτοάμυνα. Βασικές μαρτυρίες δεν έχουν ακόμα δοθεί στην νομική ομάδα που εκπροσωπεί την οικογένεια και οι αστυνομικοί που σχετίζονται με την υπόθεση έχουν αρνηθεί να παράσχουν περαιτέρω καταθέσεις. Τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης παρουσιάζουν σοβαρότατα κενά».

Παρά αυτές τις σοβαρές ασυνέπειες, όπως σημειώνει η Πρωτοβουλία, «δεν έχει ξεκινήσει καμία ποινική ή πειθαρχική έρευνα για τη δολοφονία του Shoaib Khan».

«Αντιθέτως, οι αρχές συνέλαβαν τους δύο οδηγούς των οχημάτων, τους μόνους άλλους άμεσους μάρτυρες, με κατηγορίες παράνομης διακίνηση. Και οι δύο παραμένουν φυλακισμένοι, περιμένοντας ακόμα τη δίκη τους, ενώ οι δικηγόροι τους εξακολουθούν να μην έχουν στη διάθεσή τους τα φερόμενα ενοχοποιητικά στοιχεία για τις υποθέσεις τους» επεσημαίνεται στην ανακοίνωση. em> p>

Η Πρωτοβουλία Justice for Shoaib Khan κάνει λόγο για συνολική αποτυχία λογοδοσίας από το κράτος και για άρνηση αποζημίωσης της οικογένειας για τα έξοδα επαναπατρισμού και μετακίνησης.

«Η δολοφονία του Shoaib Khan δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου συστήματος συνοριακής βίας και απανθρωποποίησης των μεταναστών», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την Πρωτοβουλία να καλεί σε συλλογική αντίδραση και συνεχή δράση. Όπως τονίζεται, δικαιοσύνη για τον Shoaib σημαίνει λογοδοσία όχι μόνο για όσους πάτησαν τη σκανδάλη, αλλά και για τις πολιτικές και τους θεσμούς που κατέστησαν δυνατή τη δολοφονία του.

«Αρνούμαστε να δεχτούμε τα γεγονότα αυτά ως κανονικότητα. Η θανατική ανάκριση αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για να δοθεί δημοσιότητα στην υπόθεση, να αποκαλυφθούν οι συστημικές δυσλειτουργίες που επέτρεψαν την ατιμωρησία αυτής της δολοφονίας, και να απαιτηθούν απαντήσεις για τον θάνατο του Shoaib» καταλήγουν.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία απαιτεί απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Με ποια βάση αποστέλλεται μια μονάδα κατά της λαθροθηρίας σε ένα περιστατικό που σχετίζεται με τη μετανάστευση; Ποιος ήταν υπεύθυνος και ποια εντολή εξουσιοδότησε τη συμμετοχή τους;

2. Ποιος έλαβε την επιχειρησιακή απόφαση να ακινητοποιηθούν τα οχήματα, και υπό τις διαταγές ποίου ενεργούσαν οι αστυνομικοί;

3. Πώς είναι δυνατόν αστυνομικοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν εκπαιδευτεί στην ακρίβεια της σκοποβολής, να χάνουν επανειλημμένα τον λεγόμενο στόχο τους, δηλαδή να πυροβολήσουν μόνο στον αέρα και στα ελαστικά του πρώτου οχήματος, και αντίθετα να χτυπήσουν δύο αυτοκίνητα, πετυχαίνοντας στην πλάτη τον Shoaib Khan και σκοτώνοντάς τον;

4. Γιατί οι αστυνομικοί που εμπλέκονται δεν τέθηκαν αμέσως σε διαθεσιμότητα και δεν υποβλήθηκαν σε έρευνα μετά τη δολοφονία;

5. Γιατί δεν ξεκίνησε ποινική έρευνα, παρά τα αντιφατικά στοιχεία, τις ελλείπουσες μαρτυρίες και την άρνηση των αστυνομικών να δώσουν περαιτέρω καταθέσεις;

6. Γιατί δεν έχει δοθεί στην ομάδα των δικηγόρων της οικογένειας πλήρης πρόσβαση στις καταθέσεις, τα αποδεικτικά στοιχεία και το υλικό της έρευνας; Ποιες πληροφορίες εξακολουθούν να αποκρύπτονται και με ποια νομική βάση;

7. Γιατί δεν έχει διερευνηθεί πλήρως η επίθεση εναντίον του δεύτερου αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο περιστατικό; Πώς είναι δυνατόν οι αστυνομικοί που εμπλέκονται να μην ανέφεραν ποτέ ότι πυροβόλησαν εναντίον ενός δεύτερου οχήματος;

Τέλος, υπογραμμίζουν ότι «θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την αλήθεια, τη λογοδοσία και τις πολιτικές συνέπειες». Σημειώνεται ότι την ανακοίνωση συνυπογράφουν: