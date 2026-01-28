Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το 70% των χρηστών του διαδικτύου προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα

Στην ΕΕ, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο και φθάνει το 77%

Το 2025, το 69,8% των χρηστών του διαδικτύου στην Κύπρο και το  76,9% στην ΕΕ προστάτευσαν τα δεδομένα τους στο διαδίκτυο λαμβάνοντας μέτρα για τη διαχείριση της πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα.

Η πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου (58,8%) στην ΕΕ επέλεξε να μην επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφήμιση, ενώ το 56,2% περιόρισε ή αρνήθηκε την πρόσβαση στη γεωγραφική τους θέση. Η χρήση αυτών των μέτρων προστασίας έχει αυξηθεί κατά 4,5 και 5,4 π.μ. τα τελευταία 2 χρόνια, σε σύγκριση με το 2023.

Ο περιορισμός της πρόσβασης σε προφίλ κοινωνικών μέσων ή σε κοινόχρηστο διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης έγινε επίσης πιο συνηθισμένος, με το 46,0% των χρηστών του διαδικτύου να κάνει αυτό το βήμα, σημειώνοντας αύξηση 5,0 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2023.

Επιπλέον, το 39,0% των ατόμων έλεγξε ότι ο ιστότοπος στον οποίο παρείχαν προσωπικά δεδομένα ήταν ασφαλής (+4,2 ποσοστιαίες μονάδες) και το 37,6% διάβασε τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου πριν κοινοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα (+1,7 ποσοστιαίες μονάδες).

Το υψηλότερο ποσοστό χρηστών του διαδικτύου που έλαβαν μέτρα για την προστασία των δεδομένων τους καταγράφηκε στη Φινλανδία (92,6%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (91,2%) και την Τσεχία (90,3%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (56,0%), τη Σλοβενία(57,4%) και τη Βουλγαρία (62,0%).

