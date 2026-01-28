Συγχαρητήρια Αννίτας Δημητρίου στον Νίκο Αιμιλίου για την εκλογή του στο ΕΔΔΑ

Με αφορμή την εκλογή του Νίκου Αιμιλίου από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στη θέση του Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, του απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή.

Ανακοίνωση από τη Βουλή αναφέρει ότι στην επιστολή της, η Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκλογής του σε ένα κατ’ εξοχήν θεσμικό όργανο προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Ευρώπη.

Η κ. Δημητρίου εκφράζει, παράλληλα, τη βεβαιότητά της ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο κ. Αιμιλίου θα συμβάλει ουσιαστικά, με την επιστημονική του κατάρτιση, την επαγγελματική του πείρα και το ήθος που τον διακρίνουν, στην ενίσχυση του κύρους και του έργου του Δικαστηρίου.