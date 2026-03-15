Ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες, λέει ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ μας αντιγράφουν - Μας χτυπούν με κλώνους των ιρανικών Shahed

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα τελειώσει εντός «των επόμενων λίγων εβδομάδων», αναμένοντας πως μετά θα καταγραφεί ανάκαμψη στις πετρελαϊκές προμήθειες και μείωση στα ενεργειακά κόστη.

«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα μπορούσε να γίνει συντομότερα από αυτό. Όμως, ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και εμείς θα δούμε μια ανάκαμψη στον εφοδιασμό και μια πτώση στις τιμές έπειτα από αυτό», είπε ο Ράιτ στην εκπομπή "This Week" του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

ΚΥΠΕ

