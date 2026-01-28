Περικοπές σε ύδρευση και άρδευση το 2026 - Βαρύ πλήγμα για γεωργία, με 33% μείωση

Σημαντικές περικοπές στην κατανομή νερού για το 2026, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η υδατική ασφάλεια της χώρας μέχρι το τέλος του έτους. Συγκεκριμένα μετά από απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ), την οποία η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, μετέφερε την περασμένη εβδομάδα στο Προεδρικό, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε μειωση 10% στην ύδρευση και μείωση 33% στην άρδευση.

Συγκεκριμένα, στην ύδρευση θα παραχωρηθούν 103,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (από 114 εκατομμύρια κ.μ. το 2025), ως προληπτικό μέτρο για να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες διακοπές νερού το προσεχές καλοκαίρι. Στην άρδευση θα δοθούν 22,2 εκατ. κ.μ. (από 33 εκατ. κ.μ. πέρσι), μία επώδυνη για τον γεωργικό τομέα απόφαση, στην οποία αντέδρασαν έντονα οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων στη ΣΕΔΥ. Οι αγροτικές οργανώσεις την καταψήφισαν, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές στην ύδρευση θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερες, για να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή.

Διαβάστε επίσης: Υδατικό: Σενάρια περικοπών λόγω εικόνας φραγμάτων και απουσίας αφαλάτωσης

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε και για το ενδεχόμενο αναθεώρησης της απόφασης, στην περίπτωση που μέχρι τις 30 Απριλίου, όπου τερματίζεται το υδρολογικό έτος, οι εισροές ξεπεράσουν τις μέσες τιμές, δηλαδή τα 32 εκατ. κ.μ. για τον Νότιο Αγωγό και τα 11 εκατ. κ.μ. για την Πάφο. Σε αυτό το σενάριο, οι ποσότητες θα επανεκτιμηθούν και θα παραχωρηθεί επιπλέον νερό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Γεωργίας, η μείωση του 10% στην ύδρευση δεν αναμένεται να επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ορθολογική χρήση και συμμόρφωση με τις οδηγίες, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ του ΤΑΥ και των Αρχών Υδατοπρομήθειας (ΕΟΑ και κοινότητες). Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η κυβέρνηση επενδύει €6 εκατ. για, α) την προμήθεια και δωρεάν διανομή εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε νοικοκυριά και υποστατικά, β) παραχώρηση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα και γ) την εκστρατεία μείωσης κατανάλωσης στον τουριστικό τομέα, με στόχο 10% μείωση.

Μεγαλύτερες πιέσεις για γεωργούς

Αντιθέτως, αναμένεται βαρύ πλήγμα για τον γεωργικό τομέα. Ο γενικός γραμματέας της ΠΕΚ, Χρίστος Παπαπέτρου, μέλος της ΣΕΔΥ, μιλώντας στον «Π», ανέφερε ότι με την απόφαση του Υπουργικού αναμένεται να επηρεαστεί περαιτέρω η ήδη τραγική εικόνα στον κλάδο. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τις νέες φυτεύσεις, αλλά και τις μόνιμες – δενδρώδεις, όπως και τα θερμοκήπια.

Προβλεποντας ότι οι παραγωγοί και η παραγωγή θα έχουν τρομερές πιέσεις, σημείωσε ότι δε σώζονται ο αγροτικός τομέας και το φυσικό περιβάλλον, το οποίο στηρίζει η γεωργική δραστηριότητα, από ενδεχόμενες αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως είπε, δεν αρκούν ούτε για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών γεωργών για τις κοινωνικές ασφαλίσεις.