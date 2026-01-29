Τυχικός προς Αρχιεπίσκοπο: Τα κλειδιά είναι στις πόρτες - Δεν θα καλέσει αστυνομία λέει η Μητρόπολη

Με επιστολή ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2026, ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός απαντά στο τελεσίγραφο που του απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, κάνοντας λόγο για «αυθαίρετη ενέργεια» σε περίπτωση που προχωρήσει το άνοιγμα χώρων της Μητρόπολης με τη συνδρομή της Αστυνομίας, χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση ή διάταγμα. Από την άλλη, πληροφορίες από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου διαβεβαιώνουν ότι δεν θα κληθεί η Αστυνομία και δεν θα «γίνει έξωση» του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Απαντώντας στην επιστολή του Αρχιεπισκόπου, την οποία –όπως αναφέρει– έλαβε μέσω του λογιστή της Ιεράς Μητροπόλεως με αποστολή μέσω viber, ο Τυχικός υποστηρίζει ότι από την ενθρόνισή του χρησιμοποιούσε δύο συγκεκριμένους χώρους, ως δωμάτιο διαμονής και προσωπικό γραφείο, και όχι εκείνους που περιγράφονται στην επιστολή του Αρχιεπισκόπου. Παράλληλα, σημειώνει ότι υφίσταται μητροπολιτικό γραφείο στο ισόγειο της Μητρόπολης, το οποίο –όπως αναφέρει– ήδη χρησιμοποιείται.

Ο τέως Μητροπολίτης προσθέτει ότι κατά την ανάληψη της διοίκησης της Μητρόπολης δεν είχε γίνει καταγραφή της περιουσίας και των πραγμάτων της Μητροπόλεως, ενώ τονίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια ανοίγματος των χώρων με αστυνομική συνδρομή δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς δικαστική απόφαση, επισημαίνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα πρόκειται για παράνομη πράξη τόσο από πλευράς Εκκλησίας όσο και της Αστυνομίας, εφόσον αυτή συμπράξει.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τυχικός δηλώνει ότι τα κλειδιά των χώρων του ορόφου της Μητρόπολης, στους οποίους γίνεται αναφορά στην επιστολή του Αρχιεπισκόπου και τους οποίους –όπως λέει– δεν χρησιμοποιεί, βρίσκονται επάνω στις θύρες τους, προσθέτοντας ότι εντός των χώρων αυτών δεν διατηρεί προσωπικά του αντικείμενα. Τονίζει, επίσης, ότι ο ίδιος διαμένει σε εξωτερικό δωμάτιο με θέα στον κήπο της Μητρόπολης, το οποίο, σύμφωνα με την επιστολή του, αποτελεί τον μοναδικό χώρο διαμονής και κατοικίας του από τον Μάιο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου απέστειλε στις 28 Ιανουαρίου επιστολή προς τον Τυχικό, με την οποία τον καλούσε να παραδώσει μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης ημέρας το μητροπολιτικό διαμέρισμα και το μητροπολιτικό γραφείο, καθώς και τα κλειδιά τους. Στην επιστολή γινόταν επίσης αναφορά σε δημόσιες δηλώσεις του νομικού συμβούλου του Τυχικού ότι οι χώροι και τα κλειδιά είχαν ήδη παραδοθεί, ισχυρισμός που η Αρχιεπισκοπή χαρακτήριζε ως μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα.

Στην απαντητική του επιστολή, ο Τυχικός δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του έναντι του περιεχομένου της επιστολής του Αρχιεπισκόπου, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες που προαναγγέλθηκαν δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προκαθημένου της Εκκλησίας και, κατά τον ίδιο, εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.

Η επιστολή του πρώην Μητροπολίτη κοινοποιείται στο Αρχηγείο Αστυνομίας και στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, δίνοντας πλέον και επίσημα νομική διάσταση στην αντιπαράθεση γύρω από την πρόσβαση και χρήση των χώρων της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

Η επιστολή του Τυχικού προς τον Αρχιεπίσκοπο: