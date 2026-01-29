«Κίνδυνος για τον αγροτικό τομέα»: Ψήφισμα της Βουλής για τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ψήφισμα για τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur, το οποίο κατατέθηκε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΑΚΕΛ–ΔΗΚΟ, καθώς και από την ΕΔΕΚ, τη ΔΗΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ και 8 κατά από τους Βουλευτές του ΔΗΣΥ.

Ψήφισμα του ΔΗΣΥ για το ίδιο θέμα απορρίφθηκε, καθώς έλαβε 10 ψήφους υπέρ και 29 κατά.

Με το ψήφισμα, η Βουλή εκφράζει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι συμφωνίες στον πρωτογενή τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και ευρύτερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι, πριν από τη διαμόρφωση της θέσης της κυπριακής κυβέρνησης σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ, δεν προηγήθηκε έγκαιρη και ουσιαστική διαβούλευση με τους άμεσα επηρεαζόμενους φορείς, ούτε εκπονήθηκε εθνική μελέτη επιπτώσεων για την αγροτική ανάπτυξη.

Η Βουλή υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες ενδέχεται να πλήξουν την αγροτική παραγωγή, το εισόδημα των παραγωγών και τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους παραγωγής, κλιματικής πίεσης και αυστηρού ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Παράλληλα, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για την εισαγωγή προϊόντων που δεν παράγονται με ισοδύναμα περιβαλλοντικά, υγειονομικά και εργασιακά πρότυπα, καθώς και για τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγής στις χώρες Mercosur.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμφωνιών, όπως ο κίνδυνος αποψίλωσης δασών και υποβάθμισης οικοσυστημάτων, αλλά και στην ανεπαρκή προστασία κυπριακών προϊόντων ΠΟΠ, με έμφαση στο χαλούμι. Ταυτόχρονα, η Βουλή σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την επάρκεια των ρητρών διασφάλισης και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Το ψήφισμα καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια εφαρμογής ή προώθησης των Συμφωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur, μέχρις ότου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφανθεί οριστικά επί της νομικής τους βάσης,

Παράλληλα εκφράζει ανησυχία ότι ο διαχωρισμός της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur σε δύο ξεχωριστά νομικά κείμενα, EMPA και iTA, παρακάμπτει το δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων να κυρώσουν την iTA, εμποδίζοντάς τα να εκφράσουν την άποψή τους επί του συνόλου των συμφωνιών. Υπογραμμίζει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε παρακάμπτει την αποτελεσματική διαβούλευση με τους πολίτες, τα εθνικά κοινοβούλια, τις αγροτικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και υπονομεύει την αρχή της λογοδοσίας.

Παράλληλα η Βουλή καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις και τους άμεσα επηρεαζόμενους φορείς, να εκπονήσει τεκμηριωμένη μελέτη επιπτώσεων για τον κυπριακό γεωργικό τομέα και να την κοινοποιήσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Κύπριων Ευρωβουλευτών, πριν από την υιοθέτηση και εφαρμογή και των δύο Συμφωνιών.

Ακόμα καλεί την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προάσπιση των συμφερόντων του γεωργικού τομέα και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των εθνικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και/ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Καλεί ακόμα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν, πριν από την υιοθέτηση και εφαρμογή των Συμφωνιών iTA και EMPA, την πλήρη αμοιβαιότητα στα πρότυπα παραγωγής, τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων στα εισαγόμενα προϊόντα πριν την είσοδό τους στην ενωσιακή αγορά και την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Επίσης καλεί τους θεσμούς όπως λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της πρόβλεψης και ενεργοποίησης αποτελεσματικών ρητρών διασφάλισης και μηχανισμών στήριξης, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν στρεβλώσεις. Ζητά επίσης να μεριμνήσουν όπως οι συμφωνίες περιλαμβάνουν δεσμευτικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, συμβατές με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν υπονομεύουν την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η Βουλή επισημαίνει ότι η επισιτιστική ασφάλεια, η προστασία της δημόσιας υγείας και η βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα συνιστούν θεμελιώδεις προτεραιότητες που πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

