Δολοφονία Άγγελου Περικλέους: Συνήγορος του εαυτού του ο χάκερ

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η ολοκλήρωση της εκδίκασης έχει ακόμη αρκετό δρόμο, δεδομένου ότι κατέθεσε μόλις ο 8ος μάρτυρας κατηγορίας

Σ υνεχίζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας του Άγγελου Περικλέους. Παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί το πτώμα, από τα στοιχεία που εντοπίστηκαν προκύπτει ότι ο Περικλέους δολοφονήθηκε. Βασικός κατηγορούμενος είναι ο 26χρονος Τζόσουα Επιφανίου, γνωστός ως χάκερ, ενώ στο κατηγορητήρ...

ΧΑΚΕΡ

