Kάτοικοι του ιστορικού κέντρου ετοιμάζουν μαζική αγωγή κατά του Δήμου Λεμεσού

Στα δικαστήρια θα προσπαθήσουν να βρουν το δίκιο τους οι κάτοικοι του ιστορικού κέντρου Λεμεσού που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από την ηχορύπανση και την οχληρία που παρατηρείται στο κέντρο της Λεμεσού. Παρά τις κατά καιρούς διάφορες συναντήσεις και δεσμεύσεις ότι θα βρεθεί λύση, ο Σύνδεσμος Κατοίκων και Φίλων του Ιστορικού Κέντρου Λεμεσού αποφάσισε σε γενική του συνέλευση όπως προχωρήσει στην καταχώριση ομαδικής αγωγής αφού θεωρεί ότι πλέον δεν υπάρχει άλλος δρόμος για επίλυση του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Το διαχρονικό αυτό πρόβλημα έχει απασχολήσει πολλές φορές σε συσκέψεις τόσο τον δήμο όσο και την Αστυνομία, ενώ για αρκετά χρόνια υπήρχε έντονη διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για το ποια είναι η αρμόδια Αρχή να επιβάλει τη νομοθεσία, ως αποτέλεσμα νομοθετικού κενού και ασαφειών στη νομοθεσία, η οποία εμπεριέχει αρκετές «γκρίζες ζώνες» που χρήζουν διευκρινίσεων.

Σε ανακοίνωση μετά την πρόσφατη γενική συνέλευση του Συνδέσμου γίνεται αναφορά στους λόγους ίδρυσης του «Συνδέσμου Κατοίκων και Φίλων Ιστορικού Κέντρου Λεμεσού», όπου σημειώνουν ότι «δημιουργήθηκε από την ανάγκη παρακολούθησης της ραγδαίας ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου αλλά και για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κατοίκων από τις αρνητικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης». Βασικός του στόχος είναι η διατήρηση του αστικού ιστού της πόλης και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και επεμβαίνοντας με εισηγήσεις σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Προσθέτουν επίσης ότι όλα αυτά τα χρόνια τα «καθημερινά προβλήματα έχουν οδηγήσει πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν το ιστορικό κέντρο της πόλης», αναφερόμενοι ειδικά στην οχληρία, την καθαριότητα και τη στάθμευση.

«Παρά τις πολυετείς και επανειλημμένες προσπάθειες με αμέτρητες συναντήσεις με αρμόδια υπουργεία, την Αστυνομία και τον Δήμο Λεμεσού, καθώς και δεκάδες αναπάντητες επιστολές προς τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους, δεν υπήρξαν ουσιαστικές ενέργειες για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών για την προστασία και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, ειδικότερα αυτών που γειτνιάζουν με παρανομούντα κέντρα αναψυχής», αναφέρει η ανακοίνωση, που κάνει και ειδική αναφορά σε ρεπορτάζ του «Π» για απόφαση του δήμου να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα σε υποστατικά που παρανομούν, εκφράζονται επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Η ανακοίνωση αναφέρει καταλήγοντας πως «αποφασίστηκε ομόφωνα όπως προχωρήσουν τα μέλη στην καταχώριση αγωγής εναντίον του Δήμου Λεμεσού, αξιώνοντας την εφαρμογή των νομοθεσιών και κανονισμών που ο δήμος υποχρεούται να εφαρμόζει, καθώς και αποζημιώσεις για τη διαχρονική παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του». Σημειώνουν δε ότι «η προσφυγή στο δικαστήριο αποτελεί έσχατο μέσο, μετά από χρόνια προσπαθειών, αναμονής και αδράνειας, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της νομιμότητας στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού».