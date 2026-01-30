Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα - Η σκόνη «πνίγει» την Κύπρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας αναμένεται κατά διαστήματα να είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Από νωρίς το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και παροδικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες,Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 18 εκατοστά.

