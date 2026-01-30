Σκόνη από τη Λιβυή σκεπάζει την Κύπρο - Ακολουθούν νέες μεταφορές τα επόμενα 24ωρα

Σκόνη που μεταφέρθηκε την Πέμπτη από την περιοχή της Λιβύης επηρεάζει το δυτικό μισό της Κύπρου, με τα επίπεδα να κυμαίνονται από μέτρια έως υψηλά και στα ορεινά να φτάνουν σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, κυρίως στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου. Στο ανατολικό μισό του νησιού τα επίπεδα είναι προς το παρόν χαμηλότερα, ωστόσο αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες.

Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζεται το επεισόδιο σκόνης που καταγράφηκε χθες στην ατμόσφαιρα, με τις συγκεντρώσεις να αγγίζουν ακόμη και τα 750 mg ανά κυβικό μέτρο, όταν το επιτρεπόμενο όριο δεν ξεπερνά τα 50 mg/κ.μ., προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Την ίδια ώρα, παρατηρούνται ελαφριές βροχές στα ορεινά υπό τη μορφή λασποβροχής, ενώ πυκνή ομίχλη σε συνδυασμό με τη σκόνη μειώνει αισθητά την ορατότητα, ιδιαίτερα στο ορεινό οδικό δίκτυο, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με το Kitasweather, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από το δεύτερο μισό της ημέρας, κυρίως στα δυτικά. Ωστόσο, από το Σάββατο αναμένεται νέα μεταφορά σκόνης, ενώ ακόμη ένα - πιθανόν πιο έντονο -κύμα προβλέπεται από το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα.

Οι ευάλωτες ομάδες και ειδικά τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους μέχρι να υποχωρήσει το φαινόμενο.





Πραστειό Κελλακίου/Kitasweather