Σε εξέλιξη η αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας κατά του Δημάρχου Πάφου - Το ΥΠΕΣ αναμένει ενημέρωση για λήψη μέτρων

Συνεχίζεται η αυτεπάγγελτη έρευνα κατά του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας στην Πάφο.

Σε δηλώσεις του στο «Π» ο Χριστόδουλος Κόνσολος Λειτουργός Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε πως «η Αστυνομία συνεχίζει την αυτεπάγγελτη έρευνα της από την περασμένη Κυριακή στα πλαίσια της οποίας λαμβάνονται καταθέσεις και αξιολογούνται τεκμήρια για την κατ’ ισχυρισμό κακοποίησης γυναίκας».

Οι εξετάσεις επικεντρώνονται στην λήψη καταθέσεων εμπλεκομένων μερών. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας όπως δήλωσε ο κ. Κόνσολος η Αστυνομία θα προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από υλικό που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexui) . Πρόκειται για έγγραφα που παρουσιάζονται ως νοσοκομειακά και τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.

Στο μεταξύ το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία. Σε δηλώσεις της στο «Π» η Λειτουργός Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών Μαργαρίτα Κυριάκου μετά την επιστροφή της χτες από τις Βρυξέλλες ανέφερε, πως το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με την Αστυνομία και αναμένει επίσημη ενημέρωση για τα αδικήματα, για τα οποία έχει αρχίσει αυτεπάγγελτη έρευνα.

Επεσήμανε επίσης πως μόλις ληφθεί η ενημέρωση, θα εξεταστεί και θα ληφθούν αποφάσεις στη βάση της σχετικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Δήμαρχος Πάφου ,Φαίδωνας Φαίδωνος, αναφέρθηκε σε δημόσια τοποθέτησή του, σε "ανηλεή πόλεμο "εναντίον του από "συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος", κάνοντας λόγο για "απόπειρα εξόντωσής του με προσωπικό και οικογενειακό κόστος".