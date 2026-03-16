Ο αφθώδης ξεκίνησε από την ε/κ πλευρά, ισχυρίζεται ο «υπουργός γεωργίας»

Είναι «σαφές ότι ο αφθώδης πυρετός εξαπλώθηκε από τον νότο και δεν ελήφθησαν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα» ισχυρίστηκε ο «υπουργός γεωργίας», Χουσεΐν Τσαβούς, λέγοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του ψευδοκράτους από την ε/κ πλευρά αποτελούν «προσπάθεια αποφυγής της ευθύνης».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Τσαβούς είπε ότι στα κατεχόμενα λήφθηκαν και εφαρμόστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα στα παράνομα λιμάνια από τον Μάιο του 2025 και μετά για την πρόληψη της νόσου, αλλά παρά ταύτα, μετά την ανίχνευση του πρώτου κρούσματος, τα μέτρα και το πρόγραμμα εμβολιασμού εφαρμόστηκαν εντός 48 ωρών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.

Ειδοποίησαν, συνέχισε, την ε/κ πλευρά και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που εντοπίστηκε η νόσος.

Υποστήριξε ότι στις 13 Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν στην περιοχή Αμμοχώστου 9 μοσχάρια θετικά στον αφθώδη πυρετό που «εισέρχονταν λαθραία από τον νότο» - όπως αναφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές - και γι’ αυτό είχαν ενημερώσει την ε/κ πλευρά.

Ισχυρίστηκε ακολούθως, αναφερόμενος στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι «η έλλειψη οποιασδήποτε αντίδρασης από τις αρχές της νότιας Κύπρου έδειξε ότι η ασθένεια ήταν ήδη παρούσα στον νότο. Επομένως, ήταν σαφές ότι τα κρούσματα που παρατηρήθηκαν στον βορρά προέρχονταν από τον νότο».

Υποστήριξε δε ότι υπήρχαν πληροφορίες που υποδήλωναν ότι ο αφθώδης πυρετός εμφανίστηκε στις ελεύθερες περιοχές πριν εμφανιστεί στα κατεχόμενα, αλλά αυτό «αποκρύφθηκε από την ε/κ πλευρά για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους» κατά τον ισχυρισμό τους. Συνέχισε, λέγοντας πως η μη έγκαιρη, σοβαρή αντιμετώπιση της ασθένειας οδήγησε σε πιο σοβαρά προβλήματα σήμερα στην ε/κ πλευρά.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαβούς, όλα τα βοοειδή στα κατεχόμενα έχουν εμβολιαστεί δύο φορές και ο εμβολιασμός των μικρών ζώων συνεχίζεται, τα μέτρα καραντίνας που ισχύουν από την αρχή της επιδημίας συνεχίζονται και δεν έχουν βρεθεί κρούσματα της νόσου σε καμία άλλη περιοχή.

Μόλις 48 ώρες μετά τον εντοπισμό της νόσου, συνέχισε, αρχικά εξασφαλίστηκαν 250.000 δόσεις εμβολίου από την Δημοκρατία της Τουρκίας, και στη συνέχεια άλλες 500.000 δόσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστήριξε επίσης ότι παρά τις επανειλημμένες προσφορές συνεργασίας προς την ε/κ πλευρα, η κατάσταση στις ελεύθερες περιοχές έφτασε σε «αδιέξοδο», οδηγώντας τις αρχές της ΚΔ να ζητήσουν 60.000 δόσεις εμβολίου από το ψευδοκράτος, αίτημα που ικανοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Ανέφερε ότι είναι έτοιμοι για κάθε είδους συνεργασία και εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάσταση θα ξεπεραστεί με ελάχιστη ζημιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ