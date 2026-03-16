ΑΚΕΛ για προαγωγές στην Αστυνομία. Καταγγελίες για αδικίες και κομματικές προτιμήσεις

Αντιδράσεις και καταγγελίες για αδικίες προκαλούν οι μαζικές προαγωγές που ανακοινώθηκαν στην Αστυνομία την περασμένη Παρασκευή 13 Μαρτίου, με το ΑΚΕΛ να θέτει δημόσια ζήτημα αξιοκρατίας και διαφάνειας στις διαδικασίες που ακολουθούνται στο Σώμα.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα υποστηρίζει ότι, για ακόμη μία φορά, η διαδικασία προαγωγών συνοδεύεται από έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ των μελών της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, καταγράφονται περιπτώσεις παραγκωνισμού ικανών στελεχών, την ώρα που άλλα μέλη φαίνεται να προωθούνται με κριτήρια που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την αξιοκρατία και την υπηρεσιακή τους επίδοση.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Οι πρόσφατες μαζικές προαγωγές στην Αστυνομία στιγματίζονται και πάλι από καταγγελίες για αδικίες και κομματικά μεροληπτικές αξιολογήσεις. Η ηγεσία της Αστυνομίας οφείλει απαντήσεις για τα όσα καταγγέλλονται μέσα από το ίδιο το Σώμα για νέα φαινόμενα παραγκωνισμού ικανών μελών και προώθηση ημετέρων.

Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του να συμβάλει σε μια θεσμική συζήτηση με αντικείμενο τις αλλαγές που απαιτούνται στο σύστημα αξιολογήσεων και προαγωγών στο Σώμα. Υπενθυμίζουμε ότι και η Eπιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης στις εκθέσεις της για την Κύπρο υπέδειξε επανειλημμένα ότι χρειάζεται αντικειμενικότητα και διαφάνεια ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιλογή υψηλόβαθμων αξιωματικών, τις προαγωγές και τις μεταθέσεις στην Αστυνομία.

Το δεδομένο είναι ότι τα θεσμικά προβλήματα και τα μαγειρέματα στις διαδικασίες πλήττουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας και σε τελική ανάλυση το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.