Σενάριο κλοπής για τα 13,6 κιλά ΤΝΤ στο πεδίο βολής Καλού Χωριού – Συνεχίζονται οι έρευνες

Στο ενδεχόμενο κλοπής συγκλίνουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για την εξαφάνιση 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ από το πεδίο βολής στο Καλό Χωριό Λάρνακας, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη άσκηση της Εθνική Φρουρά. Οι έρευνες διεξάγονται από κοινού με την Αστυνομία Κύπρου, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοικτή.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείο Άμυνας, Χρίστος Πιερή, πρόκειται για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς καταστροφής βλημάτων, οι οποίοι περιείχαν συνολικά 30 λίβρες ΤΝΤ, δηλαδή 13,6 κιλά εκρηκτικής ύλης.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερή, γύρω στις 14:00 χθες το μεσημέρι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ελεγχόμενη έκρηξη στο πλαίσιο της άσκησης. Ωστόσο, βάσει των πρωτοκόλλων ασφαλείας, απαιτείτο αναμονή μίας ώρας πριν από την προσέγγιση του σημείου. Όταν μέλη της Εθνικής Φρουράς επέστρεψαν στην περιοχή γύρω στις 15:00, διαπίστωσαν ότι τα εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί στο πεδίο είχαν εξαφανιστεί.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι προϊστάμενοι του ΓΕΕΦ και η Αστυνομία, ενώ η περιοχή σφραγίστηκε και ξεκίνησαν έρευνες επί τόπου. Παράλληλα, συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων, τόσο από την Αστυνομία όσο και από το ΤΑΕ Αρχηγείου.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της μετακίνησης – κλοπής των εκρηκτικών, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ