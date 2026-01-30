Συναγερμός στην ΕΦ: «Εξαφανίστηκαν» εκρηκτικές ύλες τύπου ΤΝΤ - Αναβλήθηκε άσκηση

Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Φρουρά μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση περίπου 30 λιβρών ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Αρχικά εκ παραδρομής είχε αναφερθεί ποσότητα 300 κιλών, ωστόσο σύμφωνα με νεότερη και επίσημη ενημέρωση πρόκειται για περίπου 30 λίβρες εκρηκτικού υλικού, που αντιστοιχούν σε 13 κιλά.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και κινητοποιήθηκε άμεσα η στρατιωτική ηγεσία, με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς να έχει διατάξει έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δύο ενδεχόμενα: είτε το εκρηκτικό υλικό έχει όντως εξαφανιστεί, είτε έχει ανατιναχθεί κατά την άσκηση χωρίς να καταγραφεί σωστά.

Να σημειωθεί ότι η άσκηση αναβλήθηκε, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.

Τι λέει το ΥΠΑΜ

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερής, ο οποίος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης διαπιστώθηκε πως αναμενόμενη έκρηξη δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά την προβλεπόμενη αναμονή ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι τα εκρηκτικά απουσίαζαν. Στις έρευνες συμμετέχει και η Αστυνομία, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Όσον αφορά τα πιθανά σενάρια για την εξαφάνιση, ο κ. Πιερής ανέφερε ότι εξετάζεται εάν η έκρηξη πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με άλλες ασκήσεις και δεν έγινε αντιληπτή λόγω του θορύβου ή αν η ποσότητα εκλάπη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή της απομάκρυνσης.

Τόνισε μάλιστα ότι «η ύλη αυτή είναι ικανή να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές σε περίπτωση που βρεθεί σε "εγκληματικά χέρια"»