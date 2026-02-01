Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Καιρός: Επιμένει η σκόνη - Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας για τις επόμενες ημέρες

Βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει πρόσκαιρα το νησί τη Δευτέρα. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, κατά διαστήματα αυξημένη, μέχρι αύριο το βράδυ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρατηρείται αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί και αργότερα νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Την Τρίτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tags

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣΣΚΟΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα