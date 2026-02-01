Κυπριακό και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στις επαφές ΓΓ ΑΚΕΛ στο Λονδίνο

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Βρετανία στις προσπάθειες διάρρηξης του αδιεξόδου αλλά και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής όπως η στεγαστική κρίση και η ενεργειακή φτώχεια ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με αξιωματούχους της βρετανικής Κυβέρνησης και βρετανούς Βουλευτές, κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα.

Ο κ. Στεφάνου βρέθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ. Στο πλαίσιο αυτό η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου Μεσογείου του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Νίκολας Αλεξάντερ, με τον οποίο συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού. Στην συνάντηση αυτή ο κ. Στεφάνου μεταξύ άλλων τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι η επανεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017, όταν, όπως σημείωσε οι δύο πλευρές είχαν πλησιάσει σε συμφωνία.

Παράλληλα επεσήμανε τη σημασία της προσήλωσης στη συμφωνημένη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο κ. Στεφάνου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο, όπως σημείωσε, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ψηφισμάτων για την Κύπρο. Τόνισε δε ότι η βρετανική πλευρά θα πρέπει να παραμείνει συνεπής στις αποφάσεις του ΟΗΕ και στη θέση που έχει εκφράσει στο παρελθόν για τερματισμό του συστήματος των εγγυήσεων.

Ακόμη εξέφρασε την ανησυχία του για τη μέχρι στιγμής περιορισμένη πρόοδο, όπως την χαρακτήρισε, και τάχθηκε υπέρ της εντατικοποίησης των συναντήσεων. Την ίδια στιγμή επεσήμανε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη διαφύλαξη των συγκλίσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι συνομιλίες που είχε με μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου επισημαίνοντας και σε αυτούς πως το ΑΚΕΛ στηρίζει τις προσπάθειες για άρση του αδιεξόδου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από εκεί που διακόπηκαν.

Σε συνάντηση του με τη Βουλευτή των Εργατικών και πρώην Υπουργό αρμόδια για θέματα στέγασης, Άντζελα Ρέιναρ, αναφέρθηκε και σε κοινωνικά ζητήματα. Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Κύπρο καταγράφονται έντονες πιέσεις στην αγορά κατοικίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη ολοκληρωμένων κρατικών πολιτικών στήριξης, όπως ανέφερε.

Παράλληλα, οι δύο τους συζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, που σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, στην Κύπρο συγκαταλέγεται στα υψηλότερα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, ενόψει της κινητικότητας που παρατηρείται στο Κυπριακό και της ανάγκης ανταλλαγής εμπειριών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Ο κ. Στεφάνου μίλησε και σε πολιτική συγκέντρωση του ΑΚΕΛ Βρετανίας, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Σε αυτήν απηύθυνε μήνυμα ενότητας και συστράτευσης των δυνάμεων της Αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου της Κύπρου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.

Εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την παρουσία του ανάμεσα στην κυπριακή παροικία, επισημαίνοντας τη διαχρονική της συμβολή, ιδιαίτερα στον αγώνα για την επανένωση της Κύπρου και την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, έκανε λόγο για μια περίοδο «δραματικών ανακατατάξεων», τονίζοντας ότι η Αριστερά αντιστέκεται στον ιμπεριαλισμό, στους πολέμους, στις γενοκτονίες και στην εντεινόμενη καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Σημείωσε ότι η προσπάθεια υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για μικρούς λαούς, όπως ο κυπριακός, επισημαίνοντας ότι σε αυτό στηρίζεται ο αγώνας για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση του νησιού.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στάθηκε επίσης στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για προβλήματα που περιορίζουν τις προοπτικές των νέων, με αιχμή τη στεγαστική κρίση και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών, επεσήμανε τη σημασία της Κοινωνικής Συμμαχίας ως πλατφόρμας συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων με το ΑΚΕΛ, καλώντας σε ενίσχυση του κόμματος. «Είναι επιτακτική ανάγκη να κρατήσουμε ισχυρό το ΑΚΕΛ, να το καταστήσουμε ακόμη πιο ισχυρό, γιατί μόνον ένα ισχυρό ΑΚΕΛ μπορεί να διασφαλίσει το παρόν και το μέλλον του τόπου μας», ανέφερε.

Τέλος, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΚ- ΑΚΕΛ, τίμησε βετεράνους στελέχη του, απονέμοντάς τους το μετάλλιο του κόμματος για τα 50 χρόνια αδιάλειπτης συμμετοχής τους και δράσης.

Τον κ. Στεφάνου συνόδευσαν στο Λονδίνο η Επικεφαλής του Γραφείου Κυπριακού του ΑΚΕΛ, Σταύρη Καλοψιδιώτου και το μέλος της ΚΕ ΑΚΕΛ, Μάριος Παναγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ