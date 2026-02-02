Αμμόχωστος: Κατάσχεση δεκάδων χιλιάδων προφυλακτικών-απομιμήσεις γνωστής μάρκας (φώτο)

Σε κατάσχεση μεγάλης ποσότητας απομιμητικών προφυλακτικών γνωστής εμπορικής επωνυμίας προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Αμμοχώστου, έπειτα από σχετική καταγγελία προς την αρμόδια αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, στις 23 Ιανουαρίου 2026 διενεργήθηκε κοινός έλεγχος σε εμπορικό κατάστημα και αποθήκη, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν 5.040 τεμάχια προφυλακτικών και 418 τεμάχια λιπαντικών, τα οποία έφεραν σήμανση γνωστής εμπορικής επωνυμίας και πιθανολογείτο ότι παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ακολούθως, εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, με τη διαβίβαση πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού στους νομικούς εκπροσώπους της συγκεκριμένης εμπορικής επωνυμίας, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο τα προϊόντα συνιστούσαν απομιμήσεις.

Κατά δεύτερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026 στη συγκεκριμένη αποθήκη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 19.674 τεμάχια προφυλακτικών της ίδιας επωνυμίας. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα προϊόντα ήταν απομιμήσεις και προχώρησε στην εγκατάλειψή τους για καταστροφή.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τελωνείο Λάρνακας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.