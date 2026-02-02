Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αμμόχωστος: Κατάσχεση δεκάδων χιλιάδων προφυλακτικών-απομιμήσεις γνωστής μάρκας (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη έρευνα του Τελωνείου Λάρνακας για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Σε κατάσχεση μεγάλης ποσότητας απομιμητικών προφυλακτικών γνωστής εμπορικής επωνυμίας προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Αμμοχώστου, έπειτα από σχετική καταγγελία προς την αρμόδια αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, στις 23 Ιανουαρίου 2026 διενεργήθηκε κοινός έλεγχος σε εμπορικό κατάστημα και αποθήκη, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν 5.040 τεμάχια προφυλακτικών και 418 τεμάχια λιπαντικών, τα οποία έφεραν σήμανση γνωστής εμπορικής επωνυμίας και πιθανολογείτο ότι παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ακολούθως, εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, με τη διαβίβαση πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού στους νομικούς εκπροσώπους της συγκεκριμένης εμπορικής επωνυμίας, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο τα προϊόντα συνιστούσαν απομιμήσεις.

Κατά δεύτερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026 στη συγκεκριμένη αποθήκη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 19.674 τεμάχια προφυλακτικών της ίδιας επωνυμίας. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα προϊόντα ήταν απομιμήσεις και προχώρησε στην εγκατάλειψή τους για καταστροφή.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τελωνείο Λάρνακας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΤΕΛΩΝΕΙΟΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα