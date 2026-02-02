Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενός λεπτού σιγή από Ανώτατο Συνταγματικό και Ανώτατο στη μνήμη του Γεώργιου Πική

Αυτο αποφάσισαν σε έκτακτη κοινή συνεδρίασή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο Δικαστηρίων.

Ενός λεπτού σιγή θα τηρήσουν στις επόμενες συνεδριάσεις τους το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο στη μνήμη του Γεώργιου Μ. Πική, πρώην Προέδρου του Ανωτάτου. 

Όπως αναφέρεται αποφάσισαν επίσης να εκφράσουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του εκλιπόντος Προέδρου, να εκφρασθούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, να κατατεθεί στεφάνι στην κηδεία του εκλιπόντος, καθώς και «να καταχωρηθεί η παρούσα απόφαση στα πρακτικά και να δημοσιευθεί προς γνώση και ιστορική μνήμη».

«Η παρούσα απόφαση εκδίδεται ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και ως αναγνώριση της προσφοράς του Γεώργιου Μ. Πική στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης», σημειώνεται στην ανακοίνωση την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Αντώνης Λιάτσος και η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κατερίνα Σταματίου.

