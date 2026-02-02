Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δυναμικά μέτρα αποφασίζουν αύριο οι αγρότες - Κυριάκος Καϊλάς: Γίναμε σάκος του μποξ (ηχητικό)

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού μιλά για απόγνωση στον αγροτικό κόσμο λόγω λειψυδρίας, καθυστερήσεων στις πληρωμές και αυξημένων πιέσεων από τράπεζες και ελεγκτικούς μηχανισμούς

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Κυριάκος Καϊλάς, μιλώντας για την ασφυκτική κατάσταση που βιώνει ο αγροτικός κόσμος, δηλώνοντας πως «ο αγρότης έχει γίνει σάκος του μποξ». Σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», αναφέρθηκε στη λειψυδρία και τις επερχόμενες αποκοπές νερού, στις καθυστερήσεις πληρωμών από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, αλλά και στις αυξημένες πιέσεις που δέχονται οι παραγωγοί από τράπεζες και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Καϊλάς έθεσε ως κορυφαίο ζήτημα την οικονομική ασφυξία των αγροτών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ο τελευταίος που φταίει είναι ο αγρότης, όμως σήμερα πληρώνει τα πάντα», προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες λύσεις σε νερό και πληρωμές, ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε αδιέξοδο.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Κυριάκου Καϊλά στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»

