Έλληνας βουλευτής ισχυρίζεται ότι η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδος παρενέβη στην υπόθεση του Τυχικού

Σε ανακοίνωσή του ο Έλληνας Βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος αναφέρει πως στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 υπέβαλε γραπτή ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος.

Ερώτηση για τις εξελίξεις στην Εκκλησία της Κύπρου σε σχέση με τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό απηύθυνε τον Σεπτέμβριο ο ανεξάρτητος Έλληνας Βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει πως στις  4 Σεπτεμβρίου 2025 υπέβαλε γραπτή ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος, απαιτώντας εξηγήσεις «για την απαράδεκτη παρέμβασή της», όπως την χαρακτηρίζει, τόσο με επιστολή όσο και δια ζώσης στην Εκκλησία της Κύπρου, στην υπόθεση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαδόπουλος  αναμένει από την Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος να απαντήσει κατά πόσο επιβεβαιώνει την παρέμβαση της στα εκκλησιαστικά ζητήματα της Κυπριακής Εκκλησίας ή διαψεύδει την Ιερά Σύνοδο της «Εκκλησίας της Κύπρου» και σε περίπτωση που αυτό ισχύει, ζητά ενημέρωση για την αρμοδιότητά της να το πράξει.

Ακόμη ζητά ενημέρωση για το ποιό είναι το περιεχόμενο της επιστολής που στάλθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ή στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

ΤΥΧΙΚΟΣ

