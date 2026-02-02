Πυρ και μανία οι αγρότες με αναδρομικά τέλη γεωτρήσεων - Το ζήτημα πάει στη Βουλή

Αναβρασμό έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο η απόφαση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να αξιώσει μέσω επιστολών σε γεωργούς και εταιρείες γεωργών που διαθέτουν γεωτρήσεις, τέλη για τη χρήση νερού, με αναδρομική ισχύ από το 2017 μέχρι και το 2024. Σύμφωνα με τις αγροτικές οργανώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, ΤΑΥ απαιτεί την καταβολή δεκάδων χιλιάδων ευρώ, εντός ασφυκτικής προθεσμίας 90 ημερών.

Διαβάστε επίσης:

Πρόκειται για περιβαλλοντικό τέλος που αποφασίστηκε το 2017 και μετά από αντίδραση των αγροτικών οργανώσεων, οι αρμόδιοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δεν το είχαν εφαρμόσει, ωστόσο μετά από 9 χρόνια το κράτος τους «θυμήθηκε». Κάνοντας λόγο για διαδοχικά «χτυπήματα» στον κλάδο, σημειώνουν ότι η εξελιξη αυτή έπεται της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για περικοπή 33% στο νερό άρδευσης κατά το 2026.

Το ζήτημα θα απασχολήσει αύριο Τρίτη την Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, κάτω από το θέμα «Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στους γεωργοκτηνοτρόφους που δεν λαμβάνουν νερό από αρδευτικό έργο». Έχει εγγραφεί αυταπάγγελτα, έπειτα από εισήγηση των Χαράλαμπου Πάζαρου, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Σύκα (ΔΗΣΥ), Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Βαλεντίνου Φακοντή (ΑΚΕΛ), Χρύσανθου Σαββίδη (ΔΗΚΟ) και Ηλία Μυριάνθους (ΕΔΕΚ).

Στο μεταξύ με κοινή επιστολή τους προς την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, οι αγροτικές οργανώσεις (ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ) ζητούν την ανάκληση του περιβαλλοντικού τέλους και συνάντηση μαζί της. Στην επιστολή αναφέρεται «ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αποστέλλει επιστολές προς τους αγρότες, τους οποίους ενημερώνει ότι τους επιβάλλεται χαράτσι – τέλη περιβάλλοντος και πόρου για την απόληψη νερού άρδευσης από πηγές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων με εφαρμογή από τα έτη 2017 μέχρι και το 2024». Ακόμη «και σε περιοχές όπου δεν έχουν γίνει διαχρονικά αρδευτικά έργα εξυπηρέτησης των αγροτών, τους επιβάλλεται αυτό το περιβαλλοντικό τέλος», προστίθεται.

Οι αγροτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι «οι χρονιές αυτές ήταν πολύ δύσκολες για τους αγρότες μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της πανδημίας του κορωνοϊού, της ανομβρίας και της λειψυδρίας». «Τα τελευταία πέντε χρόνια η Κύπρος περνά μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας, όπου τα φράγματα έχουν αδειάσει και οι διατρήσεις έχουν στερέψει», αναφέρουν οι αγροτικές οργανώσεις, σημειώνοντας παράλληλα πως «οι αγρότες μας δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης προς το νερό», με αποτέλεσμα να «υφίσταται μεγάλη διάκριση μεταξύ των ίδιων των παραγωγών, δημιουργώντας ακόμη και αθέμιτο ανταγωνισμό».

«Διαδοχικά χτυπήματα»

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο γενικός γραμματέας της ΠΕΚ, Χρίστος Παπαπέτρου, ανέφερε ότι η άμεση εφαρμογή του κανονισμού, μάλιστα με αναδρομική ισχύ από το 2017, θέτει τους αγρότες ενώπιον μιας πρωτοφανούς οικονομικής απειλής, με καταστροφικά αποτελέσματα, προσθέτοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις, ΤΑΥ απαιτεί την καταβολή δεκάδων χιλιάδων ευρώ, εντός ασφυκτικής προθεσμίας 90 ημερών.

Κάνοντας λόγο για διαδοχικά «χτυπήματα» στον αγροτικό κόσμο, σημείωσε ότι η απόφαση του ΤΑΥ έρχεται να ακολουθήσει τα τέσσερα συνεχόμενα χρόνια ανομβρίας και της ραγδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής, όπως και της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για περικοπή 33% στο νερό άρδευσης κατά το 2026. Υπενθυμίζεται ότι μετά από απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ), την οποία η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, μετέφερε την περασμένη εβδομάδα στο Προεδρικό, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε μειωση 10% στην ύδρευση και μείωση 33% στην άρδευση.

Συγκεκριμένα, στην ύδρευση θα παραχωρηθούν 103,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (από 114 εκατομμύρια κ.μ. το 2025), ως προληπτικό μέτρο για να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες διακοπές νερού το προσεχές καλοκαίρι. Στην άρδευση θα δοθούν 22,2 εκατ. κ.μ. (από 33 εκατ. κ.μ. πέρσι), μία επώδυνη για τον γεωργικό τομέα απόφαση, στην οποία αντέδρασαν έντονα οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων στη ΣΕΔΥ. Οι αγροτικές οργανώσεις την καταψήφισαν, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές στην ύδρευση θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερες, για να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή.

Για το ίδιο θέμα έκανε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ το Σάββατο και ο Πρόεδρος του Παναγροτικού, Κυριάκος Καΐλας. Αφού εξήγησε ότι «υπάρχει μια απόφαση του 2017, με την οποία επιβάλλεται 1 σεντ χρέωση, επιπλέον από το κόστος του νερού, για κάθε τόνο ύδατος» πρόσθεσε ότι «παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές οργανώσεις αντέδρασαν και τότε οι αρμόδιοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δεν είχαν εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση, θυμήθηκαν σήμερα να την εφαρμόσουν αναδρομικά». Την ίδια ώρα σημείωσε ότι «δεν μπορείς να πολεμάς καθημερινά τον αγρότη και η συγκεκριμένη ενέργεια του ΤΑΥ είναι ό,τι χειρότερο. Εχουν παραβεί τους όρους εντολής του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είχε αναφέρει ότι θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις γεωργικές εξαγωγές».