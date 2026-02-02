Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κινηματογραφική ληστεία στην ελεύθερη Αμμόχωστο - Χειροπέδες σε 41χρονο που πρόταξε κυνηγετικό πυροβόλο όπλο

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 41 ετών, υπόπτου για τη διάπραξη ληστείας σήμερα, Δευτέρα σε περίπτερο στην επαρχία Αμμοχώστου, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας. Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία με ανακοίνωση της, «σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 10:40 σήμερα το πρωί, άντρας εισήλθε σε περίπτερο στην επαρχία Αμμοχώστου, φορώντας κράνος μοτοσυκλετιστή και με την απειλή κυνηγετικού πυροβόλου όπλου, απέσπασε από την εργαζόμενη στο ταμείο του υποστατικού, χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή».

Αναφέρεται ότι «τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Ξυλοφάγου και του ΤΑΕ Αμμοχώστου και από τις εξετάσεις που έγιναν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 41χρονου. Αυτός εντοπίστηκε από μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, λίγο μετά τις 19:30 το βράδυ και αφού συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

