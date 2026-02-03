Η Κομισιόν διαθέτει 500.000 δόσεις εμβολίων για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα

Σε ενίσχυση της υποστήριξης για την αντιμετώπιση της νόσου της αφθώδους πυρετού προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχοντας 500.000 δόσεις εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού από την ευρωπαϊκή τράπεζα αντιγόνων, προκειμένου να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της νόσου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, τα εμβόλια θα χορηγηθούν τις επόμενες εβδομάδες με στόχο την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Όλα τα ευπαθή ζώα προγραμματίζεται να εμβολιαστούν ως μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής περιορισμού και πρόληψης, προστίθεται.

Η απόφαση της Επιτροπής ακολουθεί την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο κατεχόμενο χωριό Λαπάθος τον περασμένο Δεκέμβριο. «Έκτοτε, τα ενδιαφερόμενα μέρη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα έχουν λάβει σειρά μέτρων, όπως επιβολή καραντίνας, περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, καθώς και εφαρμογή πρωτοκόλλων απολύμανσης και αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας» προστίθεται.

Η Κομισιόν, ιδιαίτερα μέσω του Προγράμματος Βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έχει υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες με την παροχή διαγνωστικών τεστ και αναλωσίμων για δοκιμές, καθώς και απολυμαντικών, προστατευτικού ρουχισμού και άλλων απαραίτητων υλικών, συνεχίζει η ανακοίνωση. Επιπλέον, η χρηματοδότηση της ΕΕ έχει επιτρέψει την πρόσληψη ομάδων ιδιωτών κτηνιάτρων για την ενίσχυση των τοπικών δυνατοτήτων και τη βοήθεια στις δραστηριότητες περιορισμού και εμβολιασμού. Η υποστήριξη βασίζεται στη μακροχρόνια συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την τουρκοκυπριακή κοινότητα στον τομέα της υγείας των ζώων και της πρόληψης ασθενειών, επιτρέποντας μια γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση σε νέες απειλές, συμπληρώνεται.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους τοπικούς φορείς για την ενίσχυση της ετοιμότητας, της ικανότητας αντίδρασης και των μέτρων βιοασφάλειας, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων, και την αποφυγή περαιτέρω κρουσμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ